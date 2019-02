Vaticano: ¿cómo viven las víctimas la cumbre sobre abusos?

Ellos son los rostros de esta conferencia. Hombres y mujeres que fueron abusados por sacerdotes en su infancia. Mientras los obispos dialogan a puerta cerrada, las víctimas no se cansan de repetir su historia ante las puertas del Vaticano. Como Alessandro Battaglia, que fue abusado a la edad de 15 años. "Cada uno de nosotros ha intentado al menos una vez quitarse la vida”, asegura. Battaglia se esfuerza por relatar la traumática experiencia de su juventud, cuando tomó un papel activo en su comunidad religiosa. Ahora ha perdido la fe. "Me la han robado”, se lamenta Battaglia. "Yo no puedo creer en la Iglesia ni en un Dios que permite que suceda algo así”. Durante el juicio contra el hombre que violó a Alessandro, salió a la luz que el obispo auxiliar recomendó en su día el traslado del sacerdote agresor a otra parroquia. "En Italia hay cinco obispos que han admitido ante los tribunales haber trasladado a sacerdotes pedófilos a otras comunidades. Es decir, que han encubierto los abusos, como sucedió en mi caso”. El que entonces era obispo auxiliar es actualmente el arzobispo de Milán, un hombre importante en la Iglesia católica italiana.

Roma: víctimas pertenecientes a la organización SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests).

"Una nueva era"

Peter Isely, de la organización SNAP para víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, quiere probar al Papa y los obispos con casos como el de Battaglia. "Si la Iglesia de verdad quiere aplicar la ‘tolerancia cero' hacia el abuso, el lunes (25.02.2019) tras la conferencia sobre abusos debería comenzar una nueva era”, dice Isely. "Si el lunes por la mañana los obispos conocen casos en su diócesis de abusos sexuales a niños, los agresores deben ser destituidos de su cargo ese mismo día. Y los obispos que han encubierto abusos deben ser alejados de sus puestos de responsabilidad y después ser expulsados del sacerdocio”.

Las víctimas de abusos se reúnen para llevar a cabo una vigilia en Roma al caer la tarde del primer día de la cumbre vaticana. Entre ellos se encuentra Matthias Katsch, abusado en el Colegio Canisio de Berlín. Hace nueve años salió a la luz lo que él y otros estudiantes del mismo centro vivieron.

Matthias Katsch sufrió abusos sexuales en el Colegio Canisio de Berlín.

A más tardar desde ese momento, la Iglesia católica alemana quedó incluida también en la crisis de abusos. Independientemente de los resultados que emerjan de la conferencia sobre abusos en el Vaticano, Katsch considera que el encuentro es un "pequeño éxito”: "Muchos viven este momento como una liberación, como una carga que quieren dejar atrás. Y se dan cuenta de que no están solos, de que somos muchos y juntos podemos lograr muchas cosas. Y ahora hemos conseguido que finalmente estos señores se hayan visto obligados a reunirse en el Vaticano para hablar sobre el asunto”.

Un papel más activo

Matthias Katsch, al igual que otros representantes de personas que sufrieron abusos, está decepcionado porque el papel de las víctimas en el encuentro es secundario. A Katsch le gustaría aportar su granito de arena personal a una conferencia que trata sobre cómo combatir los abusos sexuales dentro de la Iglesia: "Imagínese que el Papa dice mañana: ‘de acuerdo, abro las puertas de la catedral de San Pedro para que entren todos los afectados, les voy a recibir y vamos a hablar, yo les voy a escuchar”.

Hasta Roma han llegado víctimas de numerosos países, lo que para muchas de ellas ha supuesto un enorme esfuerzo, también económico. Y no abandonan la esperanza de que, al final, puedan participar en el encuentro.

Autor: Tilmann Kleinjung desde Roma (ARD) (ms/ers)

