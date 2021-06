Vacunas contra COVID en el lugar de trabajo: ¿Puedo preguntar quién se ha vacunado?

Jon trabaja para el gobierno local del estado norteamericano de Virginia. A sus 40 años ha recibido ya sus dos vacunas COVID desde abril. La mayoría de sus compañeros de trabajo también están vacunados. ¿Pero cómo lo sabe?

"La mayoría de la gente se ofrece a dar la información", explica Jon a DW. "Aunque se supone que no debemos preguntar".

En muchos otros lugares de trabajo de todo el mundo, las vacunas COVID-19 son el principal tema de conversación "¿Te has vacunado?" y "¿Cuál te han puesto?”.

En Alemania, la campaña de inmunización comenzó más lento que en otros países. Mucha gente está esperando la oportunidad de vacunarse y no parece tener reparos en hablar de su estatus de vacunación.

"En nuestro equipo, básicamente todos sabemos quiénes han tenido citas para vacunación, cuándo y qué vacuna han recibido", dijo Thekla, quien trabaja para una empresa de transporte de mercancías en la ciudad de Bremen, en el norte de Alemania. Según explicó a DW, ella aún no se ha vacunado, pero dijo que pudo conseguir citas, y que la primera será la semana que viene.

Aunque esta mujer de 33 años dijo que las interminables discusiones sobre la vacunación se están volviendo viejas, no tiene ningún problema en compartir su situación con sus compañeros de trabajo.

"En términos de privacidad, creo que la pregunta de si me he vacunado está bien", dijo Thekla.

Ver el video 03:28 Compartir Cómo seguir influyendo en un mundo confinado Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3uL6l Cómo seguir influyendo en un mundo confinado

La pandemia no supera al secreto médico

En Alemania, sin embargo, hay normas muy claras sobre quién no puede preguntar.

"Tu jefe no tiene derecho a decirte que te vacunes ni a preguntarte si ya te has vacunado", dijo a DW el Dr. Wolfgang Panter, presidente de la Asociación de Médicos de las Empresas Alemanas (VDBW por sus siglas en alemán).

Los superiores tampoco pueden preguntar al médico de empresa si los empleados ya se han vacunado. Puede que el coronavirus haya desencadenado un estado de emergencia en todo el mundo, pero las leyes básicas de privacidad no han cambiado para la gente en Alemania.

"Todos los médicos, incluidos los de empresa, siguen con la obligación el secreto médico", afirma Panter. "La pandemia no invalida eso".

No hay leyes sobre lo que puede preguntar el colega de junto. Pero si no le apetece compartir su estado de vacunación, "no está obligado a responder", señaló Panter.

La mayoría de las personas no volverán a un "call center" repleto, pero muchos tampoco contarán con la protección de una oficina privada

El desarrollo de estas conversaciones depende en gran medida de la cultura general del lugar de trabajo, dijo el presidente de la VDBW. Si los compañeros se llevan bien y los superiores tienen un interés general en la vida de sus empleados, es probable que la mayoría de la gente se muestre abierta sobre su estado de vacunación o incluso comparta alegre su selfie con la "cinta en el brazo” en el chat del grupo de trabajo.

Pero en los lugares de trabajo en los que los compañeros son rivales, y el jefe manda con puño de hierro, los empleados "probablemente van a retener la información", dijo Panter.

Una "competencia amistosa" por las vacunas

Doris se considera afortunada de pertenecer al primer grupo. Esta mujer de 33 años trabaja en una agencia de comunicación de Bruselas y dice que el tema de las vacunas COVID surge en la charla del grupo de trabajo y en las raras ocasiones en que los compañeros se reúnen en la oficina.

"Nuestra dirección no insiste en preguntar a la gente", dijo a DW, "pero cada uno saca el tema por su cuenta".

La mayor parte de su equipo de 15 personas tiene entre 30 y 40 años, y ahora que Bélgica ha abierto las citas de vacunación para dicho grupo de edad, se ha producido una "competencia amistosa" entre sus colegas para ver quién se vacuna primero, dijo Doris. "Todo el mundo está muy emocionado por conseguir sus citas”.

Trabajar junto a los escépticos

En la oficina de Sarah, es diferente. Ella trabaja para una empresa de construcción en una zona rural y conservadora del estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Solo ella, y otra persona en una oficina de ocho, se han vacunado.

Los demás empleados que ve a través de las paredes del cubículo no piensan vacunarse porque "no confían en el gobierno ni en los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia de protección de la salud de EE.UU.]", dijo Sarah a DW.

Pero las opiniones divergentes sobre la vacunación no se han transformado en hostilidad en el lugar de trabajo. "Aquí hablamos abiertamente de las vacunas", afirma Sarah de 32 años. "Hay mucho debate civilizado, y ambas partes ven el otro lado". Desde que se vacunó en abril, dijo que no se siente incómoda trabajando junto a compañeros no vacunados.

¿Pago extra por vacunarse?

Empresas de todo el mundo están ofreciendo incentivos para que sus trabajadores se vacunen. En Alemania, ciertos beneficios un día extra de vacaciones o pagos en efectivo para todos los que se vacunen, si siguen ciertas reglas. En abril, el minorista alemán Edeka Nord anunció que, por vacunarse, daría a los empleados del grupo de mayor riesgo una tarjeta de regalo por 50 euros (60 dólares) para sus tiendas.

En Estados Unidos, la cadena de supermercados Lidl, por ejemplo, anunció en enero que todos los empleados que se vacunaran contra COVID-19 recibirían una bonificación de 200 dólares (165 euros).

El Presidente de la VDBW, Panter, lo ve de forma crítica. "Personalmente, me parece muy equivocado crear incentivos de este tipo por algo que cada uno debería decidir por sí mismo", dijo.

Según Panter, es poco probable que sea necesario motivar a los empleados para que se vacunen en Alemania.

"Aquí hay una gran demanda de la vacuna", dijo. "No creo que sea necesario".