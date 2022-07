¿Vacaciones de invierno en Grecia?: Europa ante la escasez de gas

Probablemente el mejor consejo dado a los alemanes para ahorrar energía sea uno que proviene de Grecia. ¿Qué tal si los jubilados germanos pasaran unas largas vacaciones de invierno en Creta? La pregunta la planteó el ministro de Turismo de Atenas. O, mejor aún: ¿por qué no se mudan los jubilados a Grecia, en lugar de gastar grandes sumas en calefacción durante el invierno alemán?

El trasfondo de esta propuesta es que Grecia está bastante mejor preparada que Alemania para el plan de emergencia de la UE, que contempla un ahorro voluntario del 15 por ciento de gas ante la reducción de suministros rusos. Ninguna isla griega, con excepción de Eubea, está conectada a la red de gas natural. Se calefacciona con petróleo o electricidad. Y muchas casas tienen chimenea.

Apuesta por el gas licuado en España

En España, el gobierno invirtió en los últimos años mucho dinero en infraestructura para los grandes buques tanque que transportan gas licuado desde Estados Unidos y otras partes del mundo. La mayor planta de regasificación de Europa se encuentra en Barcelona, y un tercio de todas las instalaciones de este tipo están en España.

La ministra española de Energía, Teresa Ribera, indicó que, en caso de urgencia, su país reducirá voluntariamente su consumo de gas entre un siete y un ocho por ciento.

"Movilización general" en Francia

También Francia posee cuatro terminales para la importación de gas licuado. Desde mediados de junio, el país ya no recibe gas ruso por la vía directa de un gasoducto, pero es, en cambio, es el mayor importador de gas licuado ruso. Por eso, los jefes de los principales consorcios energéticos llamaron a la población a ahorrar energía. Francia activó la "fase naranja”, que alerta sobre una situación tensa en la materia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el plan nacional de ahorro de energía como una "movilización general”. El gobierno planea seguir diversificando el abastecimiento de energía, incrementar con más rapidez el uso de energías renovables y llenar sus depósitos.

Menos aire acondicionado en Italia

Italia, que antes de la invasión de Ucrania recibía el 48 por ciento de su gas importado de Rusia, retrasa, como Alemania, su planeado abandono del carbón.

Desde el 1 de mayo, los edificios públicos italianos no pueden reducir su temperatura a menos de 27 grados, con una tolerancia de dos grados. En invierno, no se podrá calefaccionar a más de 19 grados. Quien no se atenga a ello, arriesga multas de entre 500 y 3.000 euros.

Rebaja de impuestos en Bélgica

Bélgica, en cambio, premia el ahorro de energía: desde marzo se ha rebajado del 21 al 6 por ciento el IVA de materiales y servicios para remodelar viviendas con elementos aislantes o la instalación de colectores solares. El slogan del gobierno es: "Aísle su vivienda, aísle a Putin”.

Las importaciones de Rusia suponen solo el seis por ciento del consumo de gas belga. El país dispone, además, de un enorme terminal portuario para gas licuado. No obstante, el gobierno decidió no desconectar las centrales atómicas de Tihange 3 y Doel 4 en 2025, y quiere mantenerlas conectadas por otros diez años a la red.

La vuelta del carbón

También los Países Bajos cambian sus planes: las centrales a carbón, que habían reducido su producción a un tercio debido a la crisis climática, habrán de funcionar ahora hasta 2024 a plena capacidad.

En el este de Europa, Croacia incrementa sus capacidades de gas licuado, mientras Bulgaria realiza prospecciones de petróleo y gas en el Mar Negro. En Rumania, el gobierno presentó al Parlamento una reforma de la restrictiva ley de explotación offshore, que habría de volver más lucrativa la extracción de gas.

