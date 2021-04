Ursula von der Leyen por el 'Sofagate': "¿Habría pasado si hubiera llevado traje y corbata?"

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este lunes (26.04.2021) que el incidente en su reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, donde quedó relegada a un asiento secundario en favor del presidente del Consejo, Charles Michel, le hizo sentirse "sola y dolida", "como mujer y como europea".

Von der Leyen se expresó de esta forma ante el Parlamento Europeo, donde acudió junto a Michel a dar cuenta del conocido informalmente como 'Sofagate', que marcó una visita en la que los dos líderes europeos buscaban reactivar los contactos con Turquía tras un 2020 particularmente tenso en las relaciones entre este país y Bruselas.

"Soy la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea, y así esperaba que se me tratasen cuando visité Turquía, pero no fue así. No puedo encontrar una justificación para cómo se me trató, así que tengo que concluir que fue porque soy una mujer. ¿Habría pasado si hubiera llevado traje y corbata?", se preguntó Von der Leyen.

"Me sentí dolida, me sentí sola como mujer y como europea", añadió la alemana ante la Eurocámara, que recordó que en fotos de reuniones anteriores al mismo nivel "no se ve ausencia de sillas", pero "tampoco mujeres".

Pese a ello, Von der Leyen se reconoció "en una situación privilegiada" por ser "presidenta de una institución respetada" y por tener la capacidad de "alzar la voz", y alertó de las millones de situaciones como ésta y más graves que quedan silenciadas porque le suceden a mujeres que no tienen la capacidad de defender su postura.

"Tenemos que asegurarnos de que estas historias también se cuenten"

"Cuando llegué la reunión había cámaras. Gracias a ellas, el vídeo de mi llegada se hizo viral y generó titulares. No hicieron falta traducciones ni subtítulos: las imágenes hablaban por sí solas. Pero todos conocemos miles de incidentes similares, la mayoría mucho más serios, que nadie ve", advirtió Von der Leyen.

"Tenemos que asegurarnos de que estas historias también se cuenten y que, una vez se hayan expuesto, actuemos", pidió la jefa del Ejecutivo comunitario.

Recordó que, tras el incidente, al comienzo, empleó la reunión con Erdogan para expresar su preocupación por la salida de Turquía de la Convención de Estambul, un tratado internacional para combatir la violencia machista, y apuntó a que en Europa algunos países no han ratificado este tratado y otros se están planteando abandonarlo.

"Esto no es aceptable. Cualquier violencia contra mujeres y niñas es un crimen. Debemos llamarlo crimen y castigarlo como tal", pidió Von der Leyen.

La alemana también señaló que la adhesión de la UE como bloque a la Convención de Estambul está detenida en el Consejo (institución que representa a los países) y que la Comisión quiere plantear medidas alternativas para prevenir y castigar a nivel europeo este tipo de violencia antes de que acabe el año.

