"Urge abolir la temporalidad injustificada en los contratos de trabajo"

Deutsche Welle: ¿Qué significa para usted el "Día del Trabajo"?

Reiner Hoffmann: Para nosotros es todavía un día en que hay que luchar por mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y, sobre todo, mayor justicia.

Vivimos en tiempos de cambios estructurales: digitalización, automatización, industria 4.0... ¿Están bien protegidos los trabajadores en Alemania ante estos cambios?

Es importante que las personas tengan buenas perspectivas y empleos decentes también en el futuro. Debemos invertir significativamente más en educación y capacitación para que los trabajadores estén protegidos y preparados en las nuevas habilidades y calificaciones durante esta transformación. Y debemos reformar nuestro sistema de Seguridad Social. No puede ser que con las pensiones no se pueda vivir en la vejez con dignidad. Hay que ampliar la duración de las ayudas por desempleo, especialmente para las personas que han trabajado durante muchos años. No puede ser que caigan en Hartz IV (el programa de ayudas de subsistencia alemán) tras doce meses de desempleo. Esto desconcierta a la gente, especialmente en una época de rápidos cambios estructurales.

La automatización amenaza al 18% de los empleos en Alemania (al 14% en promedio en los países de la CEOE), según un estudio reciente. ¿Qué debería pasar con las personas cuyos trabajos desaparecerán?

Todo depende de las áreas en las que se crearán nuevos empleos. Las cifras son una especulación, pero sí que vemos que el trabajo cambiará rápidamente. El trabajo industrial, en concreto, seguirá desempeñando un papel central en el futuro. Tras la crisis del mercado financiero internacional de 2008, vimos que Alemania pudo superar la crisis razonablemente bien en parte porque todavía tenemos una proporción relativamente alta de valor agregado industrial. En el contexto de la digitalización y la globalización, será importante hacer que nuestras industrias sean competitivas. Esto solo es posible con empleados altamente cualificados y motivados.

¿Qué deben hacer los empleados que, por ejemplo, no tengan competencias en informática? ¿No podemos simplemente jubilarlos?

No, eso no es una salida en absoluto. Hoy tenemos que invertir en educación de forma exigente. La educación es un requisito básico y debe continuar durante la vida laboral. El aprendizaje durante toda la vida no es solo un eslogan. Pero necesitamos también un cambio cultural en la educación misma: debe volver a ser divertida, ofrecer perspectivas de carrera y contribuir a fortalecer la participación de las personas en la sociedad. Eso es, en última instancia, una contribución a la estabilización de nuestra democracia.

Echemos un vistazo a las nuevas formas de empleo, como las de la llamada economía "de plataforma", sin apenas protección social. ¿Cómo se puede defender a estos trabajadores?

En primer lugar, es importante que los llamados proveedores de plataforma finalmente reconozcan que son empleadores. No puede ser que compañías como Uber se nieguen a asumir sus responsabilidades y simplemente afirmen que sus conductores son todos autónomos. Ahí no hay trabajo por cuenta propia en absoluto. Hay que integrarlos en los sistemas de seguridad social, tanto en cobertura sanitaria como de desempleo y, por supuesto, de pensiones.

¿Cómo ve las oportunidades futuras para los jóvenes de encontrar empleos fijos y seguros?

Necesitamos urgentemente detener el despropósito de que los jóvenes, sobre todo, encadenen un contrato temporal tras otro. La limitación temporal injustificada de los contratos de trabajo se suprime, algo que ya está en el acuerdo de gobierno de la coalición. No puede ser que los jóvenes no obtengan un contrato de alquiler, porque no pueden tener un empleo fijo. No puede ser que las personas, aunque estén bien calificadas, estén claramente limitadas en su planificación de la vida porque tienen un contrato de trabajo temporal. Llamo a la gran coalición de gobierno para que actúe rápidamente en este tema.

Reiner Hoffmann comenzó su carrera como becario en Farbwerke Hoechst. Después de estudiar en la Universidad de Wuppertal, trabajó para la Unión Europea en Bruselas, y más tarde para la Fundación Hans Böckler. El 1 de febrero de 2014, Hoffmann se unió a la Junta Directiva de la DGB, la Confederación de Sindicatos de Alemania, que preside desde el 12 de mayo de 2014.

Klaus Ulrich (lgc/mn)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |