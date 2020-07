Urbes verdes: necesitamos más que nunca árboles en las ciudades

La floración del cerezo ha llegado a Bonn

Un sueño rosa

La cuenta de Facebook "Places to See Before You Die" (lugares que ver antes de morir) convirtió el acontecimiento local de 2012 en un espectáculo internacional. La guía Lonely Planet rcomendó Bonn para el año 2020 –antes del brote del nuevo coronavirus– en su ránking de diez ciudades. La floración del cerezo de Bonn es, en sus palabras, "un sueño rosa".