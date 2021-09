Unos 19.000 haitianos varados entre Colombia y Panamá

Cerca de 19.000 migrantes, "en su mayoría haitianos", están varados en un puerto del norte de Colombia a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá, informó la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) este miércoles (22.09.2021). Esperan para cruzar la peligrosa selva del Darién, en una escena muy parecida a la que se viene repitiendo en los últimos meses, según informó la Defensoría del Pueblo.

"Hemos podido constatar que se encuentran represados cerca de 19.000 migrantes" que buscan pasar hacia Centroamérica, dijo Carlos Camargo, el jefe de la entidad que vela por los derechos humanos en Colombia. Los migrantes, agregó Camargo, esperan por un cupo en embarcaciones que van del pequeño puerto de Necoclí (noroeste) a Acandí, una aldea fronteriza con Panamá. Por un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá el tránsito de migrantes se restringe a un máximo de 650 personas al día. Más de 50.000 han cruzado esa frontera en 2021.

"Ya basta de discurso"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protestó por la inacción de las autoridades estadounidenses en la crisis migratoria de los haitianos que huyeron del terremoto. "Ya basta de discurso, ya hace falta la acción", dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina, y recordó la ayuda financiera prometida por Washington: "Había el compromiso de que iban a invertir 4.000 millones, 2.000 para Centroamérica y 2.000 para México. No ha llegado nada, nada", se quejó.

Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula (frontera sur con Guatemala) y Ciudad Acuña (norte, limítrofe con Texas) con la intención de buscar refugio en Estados Unidos. "Hay condiciones inmejorables para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y en particular en los países de Centroamérica, entonces vamos a esperar. Yo creo que sí va a haber los resultados", confió López Obrador en referencia a la administración Biden.

La crisis de los migrantes haitianos ha provocado indignación en Estados Unidos por las imágenes de los agentes fronterizos tratando de controlar la avalancha de indocumentados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció una investigación: "no nos andaremos con rodeos", dijo, anunciando resultados "en días, no semanas". Las imágenes "no reflejan lo que somos como país, ni tampoco lo que es el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos", dijo Mayorkas ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

lgc (afp/efe)