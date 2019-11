Unión Europea: los detalles de la proclamación de la “emergencia climática”

Después de que el Parlamento Europeo adoptara una resolución por una amplia mayoría, Europa es el primer continente en declarar una "emergencia climática". Eso opina uno de los promotores de la resolución, el diputado liberal francés Pascal Canfin.

"Es una señal, una fuerte señal política. Es un mensaje fuerte para los ciudadanos europeos, especialmente para los jóvenes y para el resto del mundo. Después de que Donald Trump abandonara el acuerdo de París sobre el clima, Europa se mantuvo firme, clara y más decidida que nunca a abordar el problema del clima”, dijo Canfin en conversación con DW.

Si bien el término "estado de Emergencia" no existe realmente en los Tratados de la UE, la decisión no tiene consecuencias jurídicas directas. Hasta ahora, los parlamentos de Gran Bretaña e Irlanda, así como también alrededor de 1.000 ciudades de todo el mundo, han declarado una "emergencia climática" para llamar la atención sobre las consecuencias cada vez más evidentes del calentamiento global. En Alemania, Konstanza, Colonia y Karlsruhe, entre otras, han dado el paso, pero el Bundestag aún no lo ha hecho.

Políticas a cumplir

La nueva presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, ha declarado que los límites de las emisiones nocivas para el cambio climático en la sociedad y la economía, son el centro de su trabajo. Por eso, las expectativas del Parlamento Europeo en la Comisión y en el joven comisario del medio ambiente, Virginijus Sinkevicius, son muy altas.

En los ámbitos de la agricultura, las infraestructuras y la política fiscal, la Comisión presentará la propuesta de medidas más completa de todos los tiempos. "Esperamos una Ley climática que sea vinculante, que prescriba la neutralidad climática en 2050 y que establezca un nuevo objetivo climático para 2030. Las obligaciones deben ser más estrictas", dijo a DW el presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

El diputado francés Pascal Canfin está conforme con la decisión del Parlamento Europeo.

Un cambio estructural

Justo a tiempo para la próxima protesta por el cambio climático de este viernes, y para el inicio de la COP 25 de Madrid (en reemplazo de Santiago de Chile) la semana que viene, el Parlamento Europeo ha pedido en otra resolución que la reducción de las emisiones nocivas en Europa para el 2030, sea al menos un 55% menos, en comparación con 1990.

Un estudio de la organización medioambiental Climate Action Network, estima que tal y como están las cosas en la actualidad, la UE no está logrando los objetivos fijados. Además, los enfoques son muy diferentes. Mientras que Dinamarca quiere reducir sus emisiones en un 70% para 2030, Polonia tiene metas más cautelosas. Los diputados polacos señalan que su país produce energía principalmente quemando carbón y que no pretenden cambiar el rumbo del sector energético.

El jefe de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, entiende los argumentos de Polonia y de otros países miembros del este de Europa. Por lo tanto, pide que se paguen compensaciones por el próximo cambio estructural. Las subvenciones de la UE, que en el futuro deberían asignarse para la protección del medio ambiente, no sólo deberían llegar al oeste de Europa, sino también a Polonia, la República Checa y otros países vecinos.

Una gran parte de la extrema derecha europea no cree en el cambio climático.

"Eco-histeria” en la crítica

Las críticas a la proclamación de una "emergencia climática" provienen principalmente del sector populista de derecha. Existe una advertencia contra la histeria climática y los presuntos hallazgos científicos falsos. La diputada italiana Silvia Sardone le dijo a la nueva jefa de la Comisión de la UE que era una "fundamentalista del medio ambiente" y que "hay otras emergencias mucho más urgentes en la Unión Europea con respecto al desempleo y la migración”, declaró la representante de derecha radical.

El diputado democristiano Peter Liese apoya la lucha contra el calentamiento global, pero no le gusta mucho el término "estado de emergencia". En Alemania, el término tuvo una connotación negativa cuando Adolf Hitler había gobernado con "leyes de emergencia". "El término despierta sobre todo temor y también suscita expectativas de medidas inmediatas que Europa no puede proporcionar", criticó Peter Liese tras la votación en Estrasburgo.

Dentro de dos semanas, la nueva Comisión de la UE presentará sus propuestas sobre el acuerdo ecológico, un paquete legislativo para limitar el cambio climático y sus consecuencias. "Europa debe asumir un papel pionero en el mundo", exigió el miércoles la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, tras la confirmación de su equipo de trabajo. La UE sólo produce el 9% de los gases que dañan el clima en todo el mundo.

(ju/jov)

