Unión Europea condena despliegue de ojivas rusas en Bielorrusia

A través de un comunicado, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó este viernes (2605.2023) un acuerdo entre Moscú y Minsk para permitir el despliegue de ojivas nucleares rusas en Bielorrusia y el presunto traslado de armas nucleares tácticas anunciado en la víspera, y consideró los hechos como "un paso que conducirá a una nueva escalada extremadamente peligrosa".

Por medio de un comunicado, Borrell advirtió que la decisión es contraria a diversos compromisos internacionales de ambos países, que entre otras provisiones obligaban a Bielorrusia a eliminar todas las armas nucleares de su territorio, y a la Declaración Conjunta de los dirigentes de los cinco Estados poseedores de armas nucleares del 3 de enero de 2022, según la cual no se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe librar.

Rusia adelantó el jueves su plan de despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, cuyo presidente, Alexander Lukashenko, dijo que ya estaban siendo trasladadas. El plan fue anunciado por el líder ruso, Vladimir Putin, en marzo. El jueves, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, dijo que estaba firmando los documentos en Minsk para avanzar en el proceso de almacenamiento de dichas armas en Bielorrusia.

"Cómplice de ilegalidad”

Este viernes, el Kremlin se negó a confirmar el presunto traslado anunciado por Lukashenko. "Sabemos que Bielorrusia se enfrenta a manifestaciones muy inamistosas, por no decir hostiles, de sus estados vecinos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda prensa diaria, tras ser consultado sobre si podía confirmar el anuncio del mandatario bielorruso. Al ser nuevamente preguntado al respecto, replicó: "He dicho lo que he dicho sobre ese asunto”.

Borrell advirtió que cualquier intento "de intensificar aún más la situación será respondido con una reacción fuerte y coordinada" y llamó a Moscú a cumplir los acuerdos. "El régimen bielorruso es cómplice de la ilegalidad de Rusia y de la guerra de agresión no provocada contra Ucrania", añadió.

"Llamamos a las autoridades bielorrusas a poner fin de inmediato a su apoyo a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y dar pie atrás en decisiones que solo pueden contribuir a aumentar las tensiones en la región y socavar la soberanía bielorrusa", apuntó.

DZC (Reuters, EFE)