Unión Africana y Zelenski hablan de "diálogo" como solución a la guerra

"Agradezco al presidente Zelenski por su llamada de hoy", declaró en su cuenta de Twitter Sall, al señalar que tomó nota de "su solicitud de hacer una comunicación ante la UA".

"Discutimos sobre el impacto de la guerra de Ucrania en la economía mundial y la necesidad de centrarse en el diálogo para una salida negociada del conflicto", agregó el mandatario senegalés.

La guerra de Putin pone a África en riesgo alimentario

También acaeció después de que Sall hablara por teléfono el pasado 9 de marzo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y le pidiera un "alto el fuego duradero" en Ucrania y saludara su "disponibilidad a mantener el diálogo para una salida negociada del conflicto".

Tanto la ONU como varias organizaciones no gubernamentales han advertido ya de que esta guerra está empeorando la situación alimentaria a nivel mundial, afectando a regiones vulnerables como África. La guerra ha generado interrupciones en las cadenas de suministro globales y podría provocar que los precios de los alimentos en todo el mundo aumenten un 20 %, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Cae ayuda para África en favor de Ucrania

Otro efecto de la guerra en Ucrania para África es una fuerte caída de la ayuda internacional, pues muchos donantes han indicado que recortarán su financiación para el continente africano en favor de las necesidades del país europeo.

A finales del pasado febrero, Sall y el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Moussa Faki Mahamat, condenaron el racismo que denunciaron ciudadanos africanos cuando trataban de abandonar Ucrania a causa de la invasión rusa.

Cultivo de trigo en Yubileiny, Ucrania

El pasado 24 de marzo, de un total de 140 países que votaron en la Asamblea General de la ONU una resolución que pedía a Rusia un cese inmediato de hostilidades contra Ucrania, 20 de los 38 que se abstuvieron eran países africanos y de este continente era uno (Eritrea) de los cinco que votaron en contra.

Además, a principios de marzo, Senegal pidió a la embajada ucraniana en Dakar eliminar "inmediatamente" una publicación en la red social de Facebook en la que se hacía un llamamiento a los ciudadanos extranjeros para luchar en la guerra de Ucrania al considerarlo "ilegal" y "una flagrante violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas".

Proponen mediación del presidente de Sudáfrica entre Ucrania y Rusia

Por otra parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirma que le han pedido que ayude a mediar en la paz entre Rusia y Ucrania, tras haber hablado con su homólogo Vladimir Putin. Pero algunos analistas se preguntan si los vínculos de Sudáfrica con Rusia podrían afectar a su neutralidad.

El posible papel de mediador se produce después de que el país se abstuviera en una votación de las Naciones Unidas para reprender a Rusia por su invasión de la vecina Ucrania.

Bheki Mngomezulu, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Cabo Occidental, dijo que la solicitud no debería ser una sorpresa. "Es una situación muy delicada, porque Sudáfrica, por cierto, tiene vínculos con ambos países", dijo Mngomezulu. "Pero, en principio, creo que Sudáfrica hizo lo correcto en este asunto ruso-ucraniano al no ponerse del lado de ninguno de los dos bandos. Sudáfrica se ve como un país que no cree en el uso de la fuerza, sino que cree en la negociación".

jov (efe, voa)