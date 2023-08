Unión Africana rechaza intervención militar foránea en Níger

La entidad, que suspendió la participación de Niamey en la instancia, “decidió una solución no militar y no punitiva a la crisis".

El Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión Africana (UA) rechazó este jueves (17.08.2023) una intervención militar extranjera para restablecer el orden constitucional en Níger. "El PSC decidió una solución no militar y no punitiva a la crisis en Níger", tras una disputada reunión celebrada el lunes en Adís Abeba, dijo a la agencia EFE una fuente diplomática, que quiso mantener el anonimato.

Es la primera vez que la UA se opone de manera tan clara al uso de la fuerza en Níger desde que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) puso sobre la mesa esa posibilidad el pasado 30 de julio. "(El PSC) también instó a la Cedeao a comprometerse constructivamente con las iniciativas diplomáticas y a encontrar una solución no militar", añadió el funcionario, que destacó que la participación de Níger en la UA quedó suspendida, como se estila en estos casos.

La información se conoció en la misma jornada en que la Cedeao notificó que la "mayoría” de sus países miembros se comprometieron a participar en una posible intervención militar en Níger, según declaró el comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad del bloque, Abdel-Fatau Musah. El pasado día 10 la entidad acordó activar su "fuerza de reserva”, aunque sin descartar el diálogo con los golpistas nigerinos.

Que no siga el dominó

"Todos los países excepto aquellos que están bajo un Gobierno militar (Burkina Faso, Mali y Guinea-Conakri) y un pequeño país (Cabo Verde) están determinados" a participar en una eventual intervención, declaró Musah tras un receso en la reunión de jefes de Estado Mayor de los países de la comunidad, que comenzó esta misma jornada en la capital de Ghana, Accra.

"Llega un momento en que hay que marcar el límite. El hecho de que hayamos tenido tres golpes exitosos (en la región) y de que no se aplicara una respuesta potente no significa que debamos permitir que siga el dominó", destacó Musah. En la cumbre participan representantes de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, Togo, Benín, Sierra Leona, Liberia y Gambia, mientras sus homólogos de Cabo Verde y Guinea-Bisáu no han podido acudir.

Tampoco Níger está representado, ni Burkina Faso, Mali o Guinea-Conakri, países donde también hubo golpes de Estado entre 2020 y 2022 y que han manifestado su rechazo al uso de la fuerza.

DZC (EFE, AFP)