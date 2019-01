Una tarde de sauna mixto en Alemania: sin ropa y sin pena

La verdad al desnudo: así es el movimiento nudista alemán

Asueto en parques de Berlín

El nudismo hoy no es lo que fue, aunque en algunos parques se mantiene la tradición, así que no se extrañe si durante una caminata vespertina se encuentra con más piel de la que esperaba ver. El nudismo está prohibido, pero tomar sol sin ropa es tolerado -si es que no molesta a nadie- en algunos parques de Berlín, como en el Volkspark Friedrichshain (en la foto, tomada en 1999) y el Tiergarten.