Paraguas en asteroide ayudaría a mitigar el cambio climático

Abordar el desafío crítico del cambio climático en la Tierra está impulsando a los científicos a explorar todas las posibles soluciones de manera seria. Entre estas alternativas, una idea revolucionaria y poco convencional planteada por el astrónomo estadounidense Istvan Szapudi, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, ha capturado recientemente la atención del mundo científico: la creación de una suerte de "sombrilla" espacial para reducir la cantidad de luz solar que llega a nuestro planeta, con el objetivo de gestionar la radiación solar.

Aunque no es la primera vez que se propone la idea de escudos solares en el espacio, como espejos o parasoles situados en órbita entre la Tierra y el Sol para contrarrestar el cambio climático, hasta ahora se han enfrentado desafíos considerables en términos de diseño equilibrado y costos razonables.

La noción misma de un escudo solar presenta un valor innegable. Después de todo, una de las formas más simples de reducir el calentamiento global es limitar la cantidad de luz solar que alcanza la Tierra. Por lo que la importancia de este enfoque no debe subestimarse; según Szapudi, si se logra un diseño viable, podría comenzar a hacer frente al cambio climático en un plazo de décadas.

¿Un camino viable para detener el cambio climático?

En base a la nueva propuesta publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se ha planteado una solución innovadora que podría aumentar la viabilidad del proyecto. Esta solución implica conectar el escudo a un contrapeso relleno con material de asteroides, lo que significativamente disminuiría los costos y la complejidad de su implementación, llevándola un paso más cerca de la realidad.

Szapudi explica su inspiración de la siguiente manera: "En Hawai, muchos utilizan un paraguas para bloquear la luz del Sol cuando caminan durante el día. Así que pensé: ¿podríamos hacer lo mismo con la Tierra y mitigar así la inminente catástrofe del cambio climático?".

Si el diseño es viable, podría empezar a mitigar el cambio climático en unas décadas, afirma el autor del artículo, István Szapudi. Imagen: Cover-Images/IMAGO

La solución propuesta por Szapudi, que inicialmente buscaba reducir la radiación solar en un 1.7 % (una estimación considerada necesaria para evitar un aumento catastrófico en las temperaturas globales), se basa en dos innovaciones clave: en lugar de un escudo masivo, se utilizaría un contrapeso atado, lo que reduciría más de 100 veces la masa total; además, se emplearía un asteroide capturado como este contrapeso para evitar la necesidad de lanzar gran parte de la masa desde la Tierra.

Lagrangiano L1: punto de equilibrio entre la Tierra y el Sol

De acuerdo con Science Alert, Szapudi calcula que colocar el contrapeso en el punto Lagrangiano L1, que se encuentra en la línea entre la Tierra y el Sol, reduciría la masa total del escudo y del contrapeso a tan solo 3,5 millones de toneladas.

El punto de Lagrange L1, continúa el medio científico, se caracteriza por ser un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol, donde las fuerzas gravitacionales se contrarrestan, permitiendo una posición estable.

Aunque las 3.5 millones de toneladas podrían parecer una gran cantidad, esta masa es considerablemente menor (cerca de 100 veces menos) que las estimaciones previas para un escudo sin estas innovaciones. Del total de esa masa, solo el 1 % correspondería al escudo propiamente dicho, aproximadamente 35,000 toneladas, mientras que el resto sería el asteroide.

La reducción adicional del peso del escudo podría lograrse empleando materiales más livianos, como el grafeno. Sin embargo, todavía se enfrenta al desafío de los límites de carga útil de los cohetes actuales, que pueden transportar alrededor de 50 toneladas a la órbita terrestre baja, lo cual está muy lejos de las 35,000 toneladas necesarias para el escudo.

A pesar de estos obstáculos, la Universidad de Hawái es optimista en cuanto a la viabilidad del proyecto y sugiere que la propuesta de Szapudi, con posibles ajustes, la hace alcanzable incluso con la tecnología actual, a diferencia de las ideas anteriores que se consideraban impracticables.

El artículo menciona que, dependiendo del desarrollo paralelo y la interconexión de tecnologías como el grafeno, sistemas de amarre y maniobras orbitales, un escudo vinculado con amarres podría ser más rápido y económico de implementar inicialmente que una estructura más pesada.

