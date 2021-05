Una simple prueba con el pulgar puede ayudar a indicar un aneurisma aórtico oculto

Una sencilla prueba autodirigida con el pulgar y la palma de una mano puede indicar si una persona alberga un aneurisma aórtico oculto, que puede resultar mortal si no se detecta y no se trata, según revela un estudio de Yale, publicado en el American Journal of Cardiology.

Los aneurismas aórticos, según el comunicado de prensa, son la decimotercera causa de muerte entre los estadounidenses, y matan a unas 10.000 personas cada año. Pero los aneurismas aórticos, que fectan a adultos de todas las edades, son difíciles de detectar con antelación, aseguraron los médicos.

Según el autor principal del nuevo estudio, el Dr. John A. Elefteriades, catedrático de cirugía William W.L. Glenn de Yale y director emérito del Instituto Aórtico del Hospital Yale New Haven, el mayor problema de la enfermedad aneurismática es reconocer, antes de que el aneurisma se rompa, a los individuos afectados dentro de la población general.

La prueba con el pulgar y la palma de una mano

La prueba, propuesta por los expertos del Instituto Aórtico del Hospital Yale New Haven, consiste en levantar una mano como si se hiciera una señal a alguien para que se detenga.

A continuación, la persona debe flexionar el pulgar lo máximo posible sobre la palma de la mano. Si el pulgar cruza más allá del borde más lejano de la palma, el paciente puede estar ocultando un aneurisma, una protuberancia anormal que se produce en la pared del vaso sanguíneo principal que lleva la sangre del corazón a todo el cuerpo.

Según los investigadores, el hecho de poder mover el pulgar de este modo puede indicar que los huesos largos del paciente son excesivos y sus articulaciones son laxas, posibles signos de una enfermedad del tejido conectivo en todo el cuerpo, incluida la aorta.

Durante al menos las dos últimas décadas, dijo Elefteriades, él y sus colegas han incluido la prueba de la palma del pulgar en las clases a los estudiantes de medicina. Sin embargo, la precisión de la prueba no se había evaluado en un entorno clínico, dijeron los investigadores.

Conclusiones basadas en los resultados de 305 pacientes

Las conclusiones fueron basadas en los resultados de 305 pacientes sometidos a cirugía cardíaca, que estaban en tratamiento por trastornos como el aneurisma ascendente, la reparación de válvulas y el injerto de derivación arterial coronaria.

El estudio descubrió que la mayoría de los pacientes con aneurismas no manifiestan un signo positivo en el pulgar y la palma, pero que los pacientes que tienen un signo positivo tienen "una probabilidad muy alta de albergar un aneurisma ascendente".

Prueba positiva no es motivo de pánico

Sin embargo, no todas las personas que puedan hacer esto se encontrarán con la enfermedad, por lo que una prueba positiva no es motivo de pánico. Además, el aneurisma aórtico puede tardar mucho tiempo en romperse.

Basándose en sus resultados, los investigadores afirmaron que la prueba debería incluirse en la examinación estándar de los pacientes, sobre todo de aquellos que tienen antecedentes familiares, según el comunicado de Yale. "La difusión de esta prueba podría identificar a los portadores silenciosos de aneurismas y salvar vidas", dijo Elefteriades.

FEW (Yale, American Journal of Cardiology)