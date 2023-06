¿Una nueva canción de los Beatles? La IA lo hace posible

"Era una maqueta de John [Lennon] en la que estábamos trabajando y que acabamos de terminar", declaró Paul McCartney en una entrevista con BBC Radio 4. La canción saldrá a la venta a finales de este año. No dio el título, pero según la BBC probablemente se trate de "Now And Then", una canción escrita por John Lennon en 1978.

En 1970, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, integrantes de lo que posiblemente sea la banda más famosa de todos los tiempos, se separaron. Nunca volvieron a trabajar juntos como The Beatles. En 1980, John Lennon fue asesinado a tiros en Nueva York con sólo 40 años, George Harrison murió de cáncer de pulmón en 2001. Ringo Starr y Paul McCartney (que ahora tienen 82 y 80 años) siguen haciendo música y recorriendo el mundo.

"Para Paul": grabado un año antes del asesinato de Lennon

En 1995, los tres Beatles que quedaban por aquel entonces reunieron la colección "Anthology". Un año antes, McCartney había recibido una cinta de la viuda de John Lennon, Yoko Ono, con la inscripción "For Paul" ("Para Paul"). En esta había algunas canciones que Lennon había grabado para su compañero de banda antes de su muerte con la ayuda de un simple "boombox", una especie de reproductor y grabadora de música, sólo con voz y piano. Entre las canciones estaba "Now And Then".

Las canciones "Free As A Bird" y "Real Love" fueron retocadas por el productor Jeff Lynne y publicadas en 1995 y 1996. En el caso de "Now And Then", lamentablemente, había demasiado ruido de fondo en la cinta. Además, la estructura de la canción parecía inacabada y a George Harrison no le convenció, por lo que dejó de trabajar en ella.

"La última canción de los Beatles"

McCartney se dio cuenta de lo que era posible con la inteligencia artificial (IA) mientras trabajaba en el exitoso documental de Peter Jackson "The Beatles: Get Back", de 2021. Para la película, la voz de Lennon se separó del resto de instrumentos. "Le dices a la máquina: 'esta es la voz, este es el piano. Deshazte de la guitarra'", dijo McCartney a la BBC.

Paul McCartney sigue activo en el mundo de la música. Imagen: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

McCartney y compañía aplicaron la misma tecnología a "Now And Then". "Así creamos la que será la última canción de los Beatles. Con la IA pudimos extraer la voz de John de la cinta de la maqueta. Luego mezclamos la canción como hacemos normalmente. (La IA) Nos dio nuevos márgenes".

IA: ¿maldición o bendición para los músicos?

McCartney ya ha adquirido experiencia con la inteligencia artificial en sus giras. En 2022, ofreció un concierto de dos horas de clásicos de los Beatles ante más de 100.000 espectadores en el Festival de Glastonbury. La actuación contó con un dueto virtual con John Lennon en la canción "I've Got A Feeling" del álbum "Let It Be".

El mes pasado, el cantante británico Sting advirtió que "defender los logros humanos frente a la IA" se convertiría en la lucha central de los músicos en los próximos años. Y, de hecho, los debates en la industria musical son intensos, con críticas a la violación de los derechos de autor por un lado y alabanzas al potencial de la IA por otro.

McCartney, sin embargo, abraza las posibilidades de la nueva tecnología. Fue "un poco inquietante, pero también emocionante, esto es el futuro", declaró a la BBC. "Habrá que ver a dónde nos lleva".

(aa/ers)