Una mujer trans en la mira de los propagandistas rusos

Quienes buscan usualmente información sobre la invasión rusa a Ucrania en inglés, seguramente conocen a Sarah Ashton-Cirillo. Ella forma parte del grupo de extranjeros que viajaron a Ucrania en los primeros días de la guerra. Rápidamente se convirtió en bloguera bélica y se hizo un nombre con sus reportes en terreno. También enfrentó desde el comienzo la hostilidad de la propaganda rusa y en las redes sociales debido a su identidad (Ashton-Cirillo es una mujer trans).

Esta estadounidense de 45 años sirve en el Ejército de Ucrania como médico con rango de sargento mayor, pero también sigue trabajando como bloguera. Tiene más de 160.000 seguidores en X (Twitter), y su enorme popularidad hizo que fuera contratada como portavoz de habla inglesa de las Fuerzas de Defensa Territorial, una rama de las Fuerzas Armadas, a comienzos de agosto. Es la primera mujer trans en ocupar ese puesto.

Críticas a sus declaraciones

Sin embargo, menos de dos meses después, el 20 de septiembre, la oficina de prensa de las Fuerzas de Defensa Territorial informó que Ashton-Cirillo había sido suspendida debido a unos comentarios que no habían sido coordinados con sus superiores. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, publicó en Telegram: "¿Qué cargo tendrá ahora? ¿Ministro de Educación Preescolar o Ginecólogo Jefe de Ucrania?"

La suspensión se produjo por amenazas a un "propagandista del Kremlin". "Los dientes de los demonios rusos" pronto "rechinarán con más fuerza", dijo Ashton-Cirillo en un video. El mundo verá cómo un "propagandista del Kremlin pagará por sus crímenes", y eso será "solo el comienzo”, apuntó la vocera. Las declaraciones causaron revuelo no solo en Rusia, sino también en Estados Unidos. El senador republicano John Vance escribió una carta a altos miembros del Gobierno, incluido el secretario de Estado Antony Blinken, pidiendo información sobre Ashton-Cirillo.

Ashton-Cirillo llegó a Ucrania al comienzo de la guerra. En la imagen, dos soldados disparan artillería en Donetsk. Imagen: Diego Herrera Carcedo/AA/Picture Alliance

Ashton-Cirillo no ha sido despedida, y en respuesta a una pregunta de DW sobre qué piensan sus superiores sobre lo ocurrido, respondió: "Mis superiores entienden que el punto 7 de la Fórmula de Paz del presidente (Volodimir) Zelenski señala que tras la liberación (de Ucrania), los propagandistas y criminales de guerra deben rendir cuentas. Puede ser que la gente haga rechinar los dientes o escupa espuma por lo que dije, pero mantengo mis palabras". Sobre su suspensión prefirió no hablar.

Cuando se le preguntó si por "propagandistas rusos" se refería a periodistas, Ashton-Cirillo dijo que consideraba a los "periodistas rusos como milicianos de la información”, por lo que realmente "no son periodistas". Y agregó que no creía estar haciendo ella misma propaganda. "Informamos la verdad. Son noticias presentadas en un formato diferente, especial, pero no es propaganda".

"Los militares no tienen otra identidad"

Cualquiera sea la futura relación entre Ashton-Cirillo y el Ejército de Ucrania, para ella se trata de una experiencia única. Cuenta que considera que su hogar está en Las Vegas y que viajó en marzo de 2022 a Ucrania para escribir un libro sobre los refugiados. Y desde entonces sigue en el país europeo. En los primeros meses viajó a Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, que los invasores rusos intentaron ocupar en vano. Se unió entonces al Ejército y resultó herida en febrero de 2023.

Ashton-Cirillo dice que los ataques de los propagandistas rusos le son indiferentes, y que en Ucrania no ha enfrentado ningún problema por su identidad. Asegura que el estilo de vida ucraniano es "libertario" y sostiene que en el Ejército conoce a otras dos personas trans. "Los militares no tienen otra identidad que la de militares", afirma.

