¿Una “mega farmacia” contra la escasez de medicinas?

"Vamos a proponer al sector salud que se tenga una especie de farmacia, un almacén, con todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables”, deslizó el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su habitual conferencia matutina.

El propósito, según el presidente mexicano, es garantizar que nunca falte ningún medicamento en los hospitales y centros de salud de su país. Los medicamentos se podrían solicitar a dicho almacén y el transporte de estos se podría dar de forma terrestre o aérea, Pero, ¿qué tan realista es la idea de AMLO?

"Es muy idealista, porque cuando se mira la operatividad es algo complejo. Si, por ejemplo, México produjera materias primas de buena calidad, sería distinto”, dice en entrevista con DW el inmunólogo colombiano Bladimiro Rincón, de la Universidad de Santander, quien también trabaja en proyectos para América Latina con la Clínica Universitaria Charité de Berlín. "Se puede tener las bodegas más grandes del mundo, pero si no puedes conseguir los insumos para hacer los medicamentos, es muy difícil hacer realidad esa propuesta”, agrega.

Las razones de la falta de abastecimiento

Si bien la mayoría de países de la región está padeciendo la falta de suministro de medicamentos, el problema se produce a nivel mundial. En la Unión Europea, por ejemplo, muchos intentan acudir a países vecinos para obtener medicamentos que en sus países es imposible conseguir. Y la situación es cada vez más preocupante en todo el continente.

En Alemania, la escasez de medicamentos ha provocado el cierre de más de 120 farmacias en los primeros meses del año. Ante ello, el Parlamento alemán aprobó en junio la Ley de Medicamentos, que tiene como objetivo garantizar que el suministro de medicamentos importantes, especialmente para niños, esté mejor protegido contra cuellos de botella en la distribución.

Andrés Manuel Lopez Obrador. Imagen: Aurea Del Rosario/AP Photo/picture alliance

Uno de los principales factores de la escasez de medicinas sería la dependencia de los proveedores asiáticos. "Principalmente se debe a la poca manufactura y producción de las materias primas en los grandes productores, que son India y China. Sus químicos son la base fundamental para la formulación de medicamentos”, explica el experto en salud colombiano.

La pandemia del COVID-19 también habría influido en el problema, "cuando muchas líneas de producción de materias primas se perdieron o se destinaron a otros propósitos, e, inclusive, se cerraron algunas plantas en la región porque ya no eran rentables, como en Argentina”, indica Rincón.

Básicamente se podrían agrupar las causas del desabastecimiento en dos tipos: "Por problemas de fabricación y de distribución”, cree Rincón. Los problemas de fabricación serían los más graves porque hay muchos insumos que escasean. En el caso de las cadenas de distribución no estarían funcionando bien, por ejemplo, debido a la lentitud de los organismos reguladores para dejar ingresar un medicamento o insumo a los países.

¿Cuáles son las alternativas a los medicamentos?

Entre los principales fármacos que escasean actualmente están, por ejemplo, los antibióticos y los medicamentos contra el cáncer. También algunos medicamentos contra enfermedades crónicas, por ejemplo, de tipo autoinmune.

"La aspirina, que también escasea, por ejemplo, no es de vida o muerte. Uno no se va a morir si se la toma hoy o en cinco días. Pero si un antibiótico, como la amoxicilina, falta, es casi de vida o muerte. Sobre todo en un niño o un adulto mayor que está hospitalizado. Un tratamiento contra el cáncer también es muy crítico porque si el paciente no recibe tratamiento se muere”, insiste el especialista.

Una de las alternativas sería utilizar medicamentos genéricos. Estos se denominan así porque contienen el mismo ingrediente activo que una preparación ya protegida por patente y, por lo tanto, tienen el mismo efecto.

"La formulación de medicamentos genéricos o que se liberen patentes ayudaría muchísimo a suplir esta escasez a nivel mundial. Con la liberación o flexibilización de patentes se podría producir localmente en ciertos países de la región que tienen las mayores capacidades. México, Brasil, Argentina o Colombia podrían producir suficientes medicamentos para el resto de Latinoamérica”, cree Rincón.

"Y para el mediano y largo plazo se podría implementar o empezar a producir materia prima local. Se necesita un plan frente a este problema, que está generando la disminución de la calidad de vida de pacientes y eso lo vamos a empezar a ver en cifras”, alerta el experto colombiano.

(er)