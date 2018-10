Una fundación para revisar y evaluar el pasado

28 años de la reunificación: "La unidad alemana no está acabada"

Merkel aprovechó la ocasión para saludar a algunos de los asistentes a la celebración en Berlín. "Es importante escucharse unos a otros, acercarse unos a otros, no desistir", dijo Merkel, y apuntó que no solo se refería a los políticos, sino también a todos los ciudadanos. "La unidad alemana todavía nos desafía", agregó la canciller, todavía "no está acabada".