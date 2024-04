Una entrevista a Bukele sin Bukele

Simpatizante de Nayib Bukele se prueba un gorro con la imagen del presidente salvadoreño Imagen: MARVIN RECINOS/AFP/Getty Images

Bukele parece estar de vacaciones. Desde que hace dos meses ganó las elecciones en las que fue reelecto violando seis artículos de la Constitución, el popular presidente de El Salvador anda de modesto perfil. Lejos de la alharaca mediática que lo convirtió en tópico global, como cuando se tomó su selfie en Naciones Unidas o habló con Dios rodeado de sus militares en la toma del

palacio legislativo, Bukele anda menos activo. El rey centroamericano de las redes, el que atacó en X a los presidentes de Colombia, Chile o a Human Rights Watch, ha amainado su ofensiva mediática contra quien no piense como él y se puso en modo vacacional publicando imágenes familiares.

La moderación, tan poco característica en el autodenominado "dictador más cool del mundo” - que ahora mismo se define en X como "Philosopher King”- puede entenderse como parte de su plan. Es un maquillaje que se corre con unas pocas gotas de razón: Bukele finge no ocupar el cargo desde que el 1 de diciembre de 2023 designó a una delegada presidencial para él lanzarse a la campaña por la reelección. El mismo decreto con el que sus diputados le aprobaron la licencia reza que Bukele no pierde "las prerrogativas del cargo”. Un maquillaje muy barato.

En fin, visto que Bukele está menos ocupado o al menos lo aparenta, me parece el momento propicio para proponer esta inventiva: dejo en esta columna algunas preguntas de la entrevista que nunca me ha concedido y que nunca me concederá. Ni a mí ni a ningún periodista crítico. Eso creo. Ojalá me equivoque.

Bukele se siente cómodo dando entrevistas a presentadores de extrema derecha de Estados Unidos, como Tucker Carlson, o a youtubers que le regalan millones de vistas, lo presentan como"el presidente más fresco del mundo” y terminan disculpándose por haberle quitado tiempo de descanso.

A medios que han documentado múltiples casos de corrupción de su Gobierno, demostrado sus pactos con pandillas o cómo su círculo familiar gobierna con él, Bukele solo nos ha dedicado ataques en conferencias de prensa, en redes sociales y acusaciones sin fundamento en cadena nacional.

La noche de su reciente victoria electoral, un periodista de El País preguntó a Bukele en conferencia de prensa: "su vicepresidente ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo?”. Bukele lo atacó de inmediato y, más tarde, desde el balcón del Palacio Nacional y frente a una plaza llena de sus seguidores, tras saludar a "los españoles buenos”, Bukele arremetió contra el mismo periodista y su medio:

"¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer?”.

Para Bukele, una pregunta normal puede ser un ultraje.

Bukele, adicto a los aplausos, es alérgico a las preguntas incómodas. A las pertinentes. A las que el periodismo debe hacer. A las que un presidente debería estar dispuesto a contestar. Por eso, y a falta de otra posibilidad, dejo aquí estas preguntas que no me contestará. Las dejo como el juego de quien grita en un acantilado, esperando que alguien más, en otra parte, escuche el eco. Dicho lo dicho, como esto es un ejercicio imaginativo, me tomaré licencias para dramatizar

la "no entrevista”. Entiéndase que esto es interpretación, porque la entrevista nunca ocurrió ni ocurrirá. Entiéndase que es subjetividad, por lo mismo: la entrevista nunca ocurrió ni ocurrirá.

¿Quién sabe qué pasaría? Sé que yo preguntaría algo como esto y más. Quién sabe qué respondería Bukele. No lo sabremos hasta que me conceda la entrevista. No lo sabremos nunca.

Eso creo.

1. El 9 de febrero de 2020, usted metió a los militares a la Asamblea, cuando aún no la controlaba y estaba molesto porque no le aprobaban un préstamo de seguridad. Tras usurpar el primer órgano del Estado, usted aseguró que habló con Dios y que Dios le pidió "paciencia”. Su rezo duró un minuto. Está grabado. ¿Dios siempre le responde tan rápido?

2. Fue solo una pregunta. Sigamos. ¿Cómo le habla Dios? ¿Usted escuchó solo la palabra "paciencia” o Dios le dijo algo más?

3. De nuevo, son solo preguntas. Va otra: Si Dios le hubiera dicho que disolviera la

Asamblea Legislativa, ¿qué habría hecho usted?

4. ¿Cómo la habría disuelto en caso de hacerlo?

5. ¿Si un presidente dice que Dios le dio una orden tiene el derecho de ejecutarla?

6. ¿Usted no cree en un estado laico?

7. ¿Y en un estado democrático? Digo, es poco democrático que alguien decida si disolver o no el primer órgano de Estado con base en lo que dice que Dios le dijo en un minuto.

8. Por respeto al tiempo concedido, pasemos a otro tema. Presidente, ¿por qué toman decisiones en su gobierno venezolanos que no tienen cargo oficial o sus familiares, que tampoco lo tienen?

9. Esto está demostrado por piezas periodísticas. En algunas hay videos y fotografías de estas personas de su círculo íntimo negociando cuestiones como la implementación del Bitcoin como moneda nacional o el manejo de la pandemia.

10. Déjeme reformular. La venezolana Sara Hanna o su hermano Karim Bukele, que no tienen ningún cargo público ni están sometidos a ningún control obligatorio para funcionarios, han dirigido planes de gobierno o misiones al extranjero: ¿Por qué?

11. Pasemos a otro tema. ¿Qué rol tuvo usted en las negociaciones entre su Gobierno y las pandillas que ocurrieron al menos entre 2019 y marzo de 2022?

12. Presidente, hay audios, fotografías, documentos oficiales de cárceles que demuestran que esas negociaciones ocurrieron. Incluso la acusación contra 27 líderes de la MS-13 presentada en la Corte Este de Nueva York menciona que su Gobierno negoció con algunos de ellos. ¿Lo niega todo?

13. Concédame dos preguntas puntuales más sobre el tema. Primera: Crook, líder pandillero de la MS-13, debería estar preso en El Salvador en máxima seguridad, pero fue liberado ilegalmente a pesar de que tenía 40 años de condena y luego fue capturado en México y enviado a Estados Unidos. Explíqueme cómo ocurrió.

14. El Faro publicó audios de su director de Tejido Social donde admitía que él mismo sacó a Crook de la cárcel y lo llevó a Guatemala. El expediente judicial de Estados Unidos afirma que no solo lo sacaron, sino que funcionarios de alto nivel de su Gobierno le entregaron un arma. ¿Todo eso también es mentira?

15. ¿Cuál es su teoría, que los periodistas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos inventamos toda esa evidencia?

16. Si cree eso, ¿por qué no nos ha demandado? Yo firmé varias de las investigaciones sobre esos pactos con pandillas. La primera se titulaba: "Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral”. Esa publicación se acompaña de más de diez imágenes de documentos oficiales de cárceles que confirman lo publicado.

17. Simplifico la pregunta antes de pasar a otro tema: ¿Usted nunca supo nada sobre ningún funcionario de su Gobierno haciendo pactos con líderes pandilleros presos en máxima seguridad?

18. Ya sé que dije dos preguntas más sobre el tema y van cinco. Permítame una más: ¿Cree posible que algo así ocurriera sin que usted se diera cuenta o sus funcionarios le pidieran autorización?

19. Vamos a otro tema: ¿explíqueme por qué su reelección no viola seis artículos de la Constitución?

20. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional interpretaron que sí se podía, lo sabemos, pero fueron impuestos fuera de plazo por sus diputados. ¿Por qué debemos creer que esos magistrados no fueron impuestos para aprobar esa reelección?

21. Usted defiende que fue un proceso democrático porque fueron los magistrados quienes avalaron. Aún así, explíqueme el razonamiento jurídico de la Corte que le permitió reelegirse. Quiero escucharlo en sus propias palabras.

22. Explíqueme por qué su reelección no viola, por ejemplo, el artículo 154 de la

Constitución, que reza: "el período presidencial será de cinco años y comenzará y

terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

23. Presidente, agradezco su tiempo, pero aún me faltan muchísimas preguntas. Tenga en cuenta que esta entrevista se la venimos pidiendo desde 2019. Aún necesito preguntarle por el Bitcoin, el régimen de excepción, los más de 200 muertos en las cárceles del régimen, el manejo de la pandemia y todas sus irregularidades. Y, si queda tiempo, por su pasado efemelenista, cuando aseguraba que la exguerrilla "siempre ha sido el partido que representa las aspiraciones históricas del pueblo salvadoreño”. Presidente, y también por la sostenibilidad de la reducción de homicidios. Presidente, no se vaya, ¿qué puede decirme de la muerte de su exasesor de seguridad Alejandro Muyshondt en sus cárceles? ¿Por qué Osiris Luna, su viceministro de Seguridad y jefe de cárceles, sigue en los cargos a pesar de que su propia policía lo perfila como delincuente? Deme unos minutos para hablar sobre su admiración por Trump, que promete más muro y nos llamó shithole; sobre la intervención masiva de Pegasus que ocurrió a periodistas y activistas de derechos humanos durante su Gobierno… Presidente, presidente…

¿Presidente?