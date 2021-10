Una autora y su lucha por la libertad de expresión en Zimbabue

Tsitsi Dangarembga, nacida en Zimbabwe en 1959, estudió Psicología en su país y, más tarde, en la Academia de Cine y Televisión de Berlín. Hoy es una de las cineastas más importantes de su país. En sus películas aborda temas sociales como el SIDA y la violencia contra la mujer. También apoya a las jóvenes cineastas de su país y fundó su propia productora cinematográfica, "Nyeria", en 1990.

Como autora de novelas, se dio a conocer con su trilogía en torno a la protagonista Tambudzai, una joven que lucha por su independencia económica y contra las adversidades, externas e internas. Tstitsi Dangarembga también se ha ocupado del arte colonial saqueado que se expone en museos de Berlín durante décadas. En su país lleva a cabo campañas contra la corrupción y fue arrestada brevemente en julio de 2020 por protestar contra el gobierno de Zimbabue. Este 24 de octubre, Tsitsi Dangarembga será galardonada con el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en la Feria del Libro de Frankfurt.

El Premio de la Paz de los Libreros Alemanes se entrega anualmente en la histórica Paulkirche de Frankfurt am Main.

DW: Tsitsi Dangarembga es la primera mujer del África subsahariana en recibir el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes. ¿Qué significa esto para usted y para otras escritoras del continente africano?

Tsitsi Dangarembga: Estoy emocionada y muy feliz. Para mí fue un largo camino conseguir el reconocimiento, que se me valore, por eso estoy doblemente agradecida. Creo que cuando ves que alguien con quien puedes identificarte hace bien su trabajo y es reconocido, siempre es alentador para otras personas.

Después del derrocamiento del presidente Robert Mugabe en 2017, Zimbabue sigue sumido en la crisis política y económica. ¿Cómo es la situación, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión?

Hay una broma en Zimbabue: hay libertad ANTES de expresar tu opinión, pero no hay libertad DESPUÉS de expresarla. La gente es consciente de que puede haber consecuencias si dice ciertas cosas. O si el Estado se entera, lo que suele ser el caso, ya que parece haber gente demasiado dispuesta a compartir lo que otros hacen y dicen. No hay libertad de expresión en Zimbabue en este sentido tradicional.

La policía suele utilizar la violencia contra los manifestantes en Zimbabue, como aquí durante una protesta opositora en 2019.

Para mí, sin embargo, hay otra forma de entender la libertad de expresión: solo puedes expresarte si tienes los medios. Y eso se está volviendo cada vez más difícil: la gente a menudo no tiene acceso a las redes sociales para expresarse libremente porque los costos por el volumen de datos son muy altos. La crisis tiene a la gente ocupada en encontrar incluso lo esencial para la supervivencia del día a día, así que no tiene tampoco el tiempo para sentarse, pensar y escribir en silencio lo que podría escribir. Hacer películas es aún más difícil porque requiere mucho dinero y hay controles y registros estatales. Hay un nivel en el que no hay libertad de expresión porque se retiran los recursos a ciertas personas.

¿Cómo afecta esta situación a su trabajo?

Esta situación es la razón por la que no he hecho una película propia en muchos, muchos años. Y cuando se trata de escribir, lleva tanto tiempo [Dangarembga escribió tres libros en tres décadas, nota del editor] porque hay tanto que hacer para asegurarse la comida en la mesa, que no tengo tiempo de sentarme a escribir tranquilamente.

Tras la independencia en 1980 había muchas editoriales y buenas librerías independientes en Zimbabue. En Harare había una de las mejores ferias del libro de África. Todo eso se acabó. ¿Es difícil conseguir libros en este momento?

El acceso a los libros está difícil en Zimbabue. Ahora pagan impuestos muy altos cuando llegan al país, son caros y muy pocas personas pueden permitírselos. Así que la gente cada vez lee menos. La gente tiene interés en la producción de historias, pero la industria editorial se ha hundido junto con las demás, las industrias creativas en particular.

Dangarembga escribió su primera novela en 1988: "Aufbrechen" ('Eclosión'). Casi treinta años después cerró la trilogía con "Sobrevivir".

Es muy difícil para los jóvenes de Zimbabue pensar en una carrera como escritor. Tienden a irse a otros países. Tampoco hay ayudas oficiales. Las ONG a veces se involucran en la edición de libros, pero, sean o no ficción, siempre están en el contexto de la narrativa del desarrollo que presenta a África como un problema: "África está subdesarrollada" es la narrativa. Se hace de buena fe, pero no tiene un impacto positivo porque hace que los africanos se identifiquen a sí mismos como un problema.

Hizo campaña por más libertad y más democracia en su país y fue arrestada. La última vez que compareció ante el tribunal fue en septiembre y tendrá que responder nuevamente en diciembre. ¿Cómo está la situación para usted?

Mi situación en Zimbabue no es especialmente grave. Sí, fui arrestada el 31 de julio de 2020 después de manifestarme pacíficamente con dos carteles y un amigo. Me han juzgado más de diez veces. En septiembre, el Estado no estaba listo para procesarme. Simplemente significa que no habían hecho el trabajo necesario para decir, sí, este caso ahora va a la corte, así que tendré otra audiencia el 15 de diciembre para ver qué va a pasar.

(lgc/er)