Un vistazo a Afganistán y los talibanes a través de películas y documentales

Existe un amplio número de filmes que retratan la vida y cultura de Afganistán y los talibanes desde distintas perspectivas y momentos. Encabezando la lista, la película que atrajo la atención del mundo hacia el país fue "Kandahar", de Mohsen Makhmalbaf (2011), que también se convirtió en la primera película afgana en participar en el festival de cine de Cannes.

Así, a lo largo de dos décadas de ausencia talibán (2011-2021), se han realizado varias películas notables como "Osama", que ganó los globos de oro en 2003, "Buzkashi Boys" (2012), que fue nominada a los Oscar, "Una carta al presidente" y "Emaan", entre otras.

Alejados de Afganistán, cercanos a la realidad

Desde que muchos cineastas huyeron del país debido a las guerras, comenzaron a hacer películas fuera de Afganistán. Algunos títulos destacados son "Shirin Gul-o-Shir Agha" realizada en Rusia, "In the Wrong Hands” o "Shade of Fire” hechas en Estados Unidos, "Shekas” desde Pakistán y "Gridami” realizada en Italia por Razi Mohebi, entre otras.

Las más destacadas fueron "FireDancer", presentada al premio de la Academia, y "Khakestar-o-khak", de Francia. De hecho, FireDancer fue la primera película afgana presentada al Oscar, una película sobre la diáspora afgano-estadounidense en la ciudad de Nueva York del guionista y director, Jawed Wassel, un afgano-estadounidense que había recibido asilo en Estados Unidos en la década de 1980, y que fuera brutalmente asesinado mientras la película estaba en fase de postproducción en 2001.

Wassel también dirigió "In the Wrong Hands” y "The Fear”.

Disponibles en Netflix o YouTube

Nominada al Oscar, "The Breadwinner" es una película animada de ficción que cuenta varias situaciones reales que han vivido niñas y mueres durante el régimen talibán. Puntualmente, la obligación de vestir completamente cubiertas - para evitar provocaciones -, sin poder trabajar ni estudiar o simplemente estar en las calles sin un familiar varón.

"Morir para contar” ha sido un acercamiento al conflicto político y bélico en el país desde hace décadas y su relación con Estados Unidos contado a través de los ojos d los periodistas que son corresponsales de guerra. Desde el frente noticioso, son ellos quienes han visto la violencia y atestiguado lo que implica un régimen Talibán.

La Sharia es el nombre como se le conoce a la ley talibán involucrando cuestiones religiosas y de moral, que en su mayoría, son normas que se caracterizan por la violación a los derechos humanos. Los castigos, humillaciones y lapidaciones públicas están contenidas en "Sharia: ¿Licencia para matar?

Basada en hechos reales, "The Outpost” se aproxima a la Batalla de Kamdesh en 2009 en Afganistán, donde alrededor de 2000 talibanes atacaron un puesto de combate de Estados Unidos.

ee (imdb / YouTube / Farsi Cinema Center)