Un viaje invernal a St. Moritz

Diversión invernal en St. Moritz

Lukas Stege viaja a Engadina, un alto valle de Suiza. Monta en su bicicleta de montaña por la nieve y esquía por las pistas de la Diavolezza. La recompensa: pastel de nueces de Engadina y fondue de queso.

El Matternhorn: lugar emblemático de Suiza

La montaña más alta de Suiza atrae a turistas y escaladores. La cima es llamativa, pero su ascenso es peligroso. El primer ascenso costó vidas. Su historia está expuesta en el Matterhorn Museum.

