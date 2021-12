Un río en peligro - El Citarum de Indonesia, el río más contaminado del planeta

A eso se suma que los habitantes de la zona usan esta vía fluvial como vertedero.



Pese a su estado lamentable, el Citarum riega tierras de cultivo que alimentan a más de 30 millones de personas en toda Java Occidental. En el marco del proyecto "Citarum Harum", el Gobierno indonesio intenta recuperar el río.





El documental acompaña a militares indonesios en una operación de limpieza de varios millones de dólares destinada a recuperar el estado de este curso de agua de 270 kilómetros de largo. También hablan los activistas medioambientales que luchan contra los desechos químicos de las plantas industriales, sobre todo de la industria textil.



Los empresarios explican su versión de los hechos. Aseguran invertir en el futuro de la gestión sostenible de residuos. El uso de la inteligencia artificial también podría ayudar a salvar el Citarum.

La OMS calcula que, en vista del crecimiento demográfico, dentro de 30 años el 50 % de la población mundial se verá obligada a vivir en regiones donde habrá escasez de agua. El cambio climático también acelera la crisis del agua, que inevitablemente desencadenará conflictos en las regiones más afectadas.





