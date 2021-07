Un pequeño hueso de hace 51.000 años está cambiando la forma en la que pensamos sobre neandertales

El desconocido hombre prehistórico de Israel

Cómo los Beatles bautizaron a un antepasado

La canción de los Beatles "Lucy in the Sky With Diamonds" sonó para celebrar el hallazgo de un esqueleto femenino de 3,2 millones de años, de tal forma que el gran simio "Australopithecus afarensis" fue bautizado con el nombre de la exitosa canción de los "Fab Four". Lucy fue descubierta en Etiopía en 1974 por el paleontólogo Donald C. Johanson y es uno de los primeros ancestros de la humanidad.