Un oleoducto para aceite vegetal: Ucrania reorganiza su agricultura

La siembra de trigode invierno, centeno, cebada y colza se ha retomado en siete regiones de Ucrania por primera vez desde que comenzó la guerra. Sin embargo, el Ministerio de Política Agraria y Alimentación espera que los agricultores cultiven entre un 25% y un 35% menos de superficie este otoño.

Una de las razones es que los agricultores no saben qué les espera cuando expire el acuerdo de exportación de grano entre Ucrania y Rusia, negociado en julio con la mediación de las Naciones Unidas y Turquía. Moscú está descontento con el acuerdo y no descarta, como dijo el embajador ruso en la ONU, Vasily Nebensya, no renovarlo a partir de noviembre.

Por ello, los agricultores ucranianos optan por los cultivos oleaginosos como alternativa a los cereales. El viceministro de Agricultura de Ucrania, Taras Wysozkyj, señala que se está sembrando más colza: "Este año se podría sembrar un millón de hectáreas de colza, una superficie que, a pesar de la ocupación de parte del país, será aproximadamente igual a la del año pasado. Ya se ha sembrado colza en el 70% de las tierras, lo que demuestra que los agricultores se están decantando por las plantas oleaginosas", dice Wysozkyj.

Aunque en el mes de agosto se logró exportar cuatro millones de grano ucraniano, los agricultores temen que la situación cambie en invierno.

Más dinero para el aceite vegetal y menos para los cereales

La reorientación de los agricultores se debe principalmente a los costes de producción, afirma Switlana Lytvyn, del Club Ucraniano de Negocios Agrícolas (UCAB, por sus siglas en inglés). El cultivo de cereales es cada vez menos rentable porque no hay exportación libre por mar. Además, el combustible y los fertilizantes se han vuelto más caros. "El precio de venta del grano es ahora muy bajo. Apenas cubre los costos de producción. Además, hay una gran oferta de grano en Ucrania, lo que baja el precio. Actualmente los agricultores no disponen de medios para sembrar a gran escala y temen un futuro incierto", explica Lytwyn.

En las plataformas de comercio de productos agrícolas de Ucrania, los precios de la colza superan dos veces los del trigo. Esto también lo confirman los propios agricultores. "Hay problemas con la venta de trigo. Los beneficios son casi inexistentes, pero los agricultores al menos quieren recuperar los gastos de las inversiones", afirma Viktor Honcharenko, presidente de la Asociación de Agricultores y Propietarios Privados de Ucrania.

Oleoducto para impulsar las exportaciones

Switlana Lytvyn cree que el precio de los cereales está obligando a los agricultores a cultivar más oleaginosas. Afirma que Ucrania dispone de capacidades para transformar las semillas de girasol en aceite para la exportación.

En vista de la reorientación de los agricultores, el gobierno ucraniano también se ha propuesto aumentar las exportaciones de cultivos oleaginosos procesados. El 6 de septiembre firmó un acuerdo con el gobierno de Polonia para construir un oleoducto único que llevará aceite vegetal ucraniano a Gdansk. "Este es un proyecto a largo plazo que cambiará el mercado. La idea es exportar aceite vegetal desde los puertos polacos a terceros países. El plan es tener una capacidad para hasta dos millones de toneladas de aceite al año", dice Taras Wysozkyj.

Subraya que todavía no existe un oleoducto de este tipo en ningún lugar del mundo. "La guerra obliga a encontrar soluciones alternativas e inusuales para la exportación de productos agrícolas ucranianos. El oleoducto será útil incluso después de la guerra, ya que Ucrania es y seguirá siendo el líder mundial en la exportación de aceite vegetal", dijo el viceministro de Agricultura ucraniano. Wysozkyj prevé que Ucrania comenzará a exportar a través de este oleoducto el año que viene.

(ies/ers)