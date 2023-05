Un nuevo fondo apoyará a medios de interés público en países de ingresos medios y bajos

El Fondo Internacional para Medios de Interés Público (IFPIM, por sus siglas en inglés) anunció este martes (02.05.2023) la puesta en marcha de su primera fase de operaciones, en la que apoyará financieramente a publicaciones de casi medio centenar de países con el fin de proteger la libertad de prensa y las voces independientes y fiables.

El Fondo, que lleva varios años en preparación, ha recaudado hasta ahora casi 50 millones de dólares (45 millones de euros) de gobiernos, organizaciones filantrópicas y empresas, y tiene como objetivo llegar al menos a 500 millones de dólares en los próximos años. En esta primera fase, ofrecerá subvenciones a medios en varios países de ingresos medios y bajos. En el caso latinoamericano, el Fondo trabajará por ahora con proyectos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Paraguay.

El proyecto está gestionado por una junta independiente encabezada actualmente por la periodista filipina Maria Ressa, premio Nobel de la Paz en 2021 por su labor en favor de la libertad de prensa y la democracia, y por Mark Thompson, antiguo presidente y consejero delegado de The New York Times y ex director general de la BBC. El Fondo anunció el inicio de esta primera fase de operaciones en el marco de una conferencia organizada en la ONU para conmemorar el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo.

"El Fondo Internacional para Medios de Interés Público es una nueva solución para responder a los problemas existenciales del periodismo. Ayudará a medios independientes a sobrevivir durante estos tiempos hasta que legislaciones y otras intervenciones sistémicas puedan ponerse en marcha y proteger nuestro ecosistema informativo", señaló en un comunicado Ressa. Hasta ahora, el Fondo ha facilitado fondos a trece medios de varios países, incluidos Brasil y Colombia, como parte de un programa piloto.

En el estudio de factibilidad del Fondo, fechado en 2020, el expresidente de Ghana John Kufuor, citado también en la página web del IFPIM, decía: "Por el bien de la democracia, para nuestra futura prosperidad y para la capacidad de nuestros ciudadanos de forjar sus propios destinos, necesitamos con urgencia una nueva estrategia e instituciones para proteger y promover unos medios de comunicación libres".

