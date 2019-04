Un juez pospone al 9 de septiembre el juicio de Harvey Weinstein

El juicio contra el productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein (foto), acusado de varios delitos sexuales, entre ellos violación, ha sido pospuesto al 9 de septiembre, tras una sesión a puerta cerrada celebrada este viernes (26.04.2019) en la que estuvo presente el acusado.

Presente el viernes en la audiencia, vestido de traje negro y camisa blanca y silencioso ante los periodistas, Weinstein, de 67 años, puede ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable tras este proceso que durará unas cinco semanas.

Un abogado de la defensa alabó el aplazamiento del juicio. "Va a darnos tiempo para profundizar el tema y hablar a las personas que se manifiestan para decirnos cosas muy útiles para Weinstein", afirmó Jose Baez, que asumió la defensa del acusado hace solo tres meses.

Audiencia a puerta cerrada

El aplazamiento del proceso fue anunciado tras una audiencia de cuatro horas que se realizó a puertas cerradas a pedido de los abogados de ambos lados, a pesar de la protesta de los medios. La audiencia debía determinar si varias mujeres que acusaron al famoso productor de Hollywood de agresión sexual serán autorizadas a atestiguar en el juicio, además de las dos mujeres que lo denuncian ante la justicia.

Weinstein se entregó a las autoridades de Nueva York en mayo del 2018 para enfrentar las acusaciones en su contra.

Las acusaciones de Weinstein

Las denuncias en su contra, que aparecieron en octubre del 2017 en publicaciones de la revista The New Yorker y The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo, con un amplio despliegue mundial.

A raíz de ese caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de lo mismo a otras figuras del mundo del cine, de los medios de comunicación y la política.

En este proceso, el productor se enfrenta a los cargos presentados dos mujeres, una que lo acusa de haberla violado en un hotel de Manhattan en 2013 y otra que asegura que Weinstein le forzó a dejarse hacer sexo oral en su casa en 2006.

El acusado se ha declarado inocente y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

Weinstein se enfrenta a otros casos de acoso sexual en su contra, el último fue acordado el pasado abril por un juez de la corte federal del distrito sur de Nueva York, que dio luz verde a una acción legal colectiva contra él, aunque dejando fuera a sus compañías productoras y a su hermano.

Antes de caer en desgracia, Weinstein era una de las personas más respetadas de Hoollywood y una de las personas que movía los hilos de la industria cinematográfica estadounidense.

FEW (EFE, AFP)

