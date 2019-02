Un "chaleco amarillo" pierde una mano durante las protestas

Un manifestante que participaba en las protestas en París de los "chalecos amarillos" perdió una mano este sábado (9.02.2019), cuando la manifestación pasaba frente al Parlamento de la capital. El hombre fue evacuado por los bomberos con una venda en el antebrazo. Aunque todavía se desconocen las causas exactas del suceso, un testigo que filmó el final del incidente, Cyprien Royer, aseguró que la mano fue arrancada por una granada llamada de dispersión, que usó la policía para dispersar a los manifestantes cuando se acercaban a la entrada de la Asamblea Nacional.

Según el testigo, la víctima es un fotógrafo de los "chalecos amarillos" que estaba tomando fotos de la gente empujando las vallas que protegían la entrada del Parlamento. "Cuando los policías quisieron dispersar a la gente, recibió una granada de dispersión en la pantorrilla, quiso darle un golpe con la mano para que no explotara en su pierna, pero cuando la tocó estalló", explicó el testigo a la agencia de noticias AFP. "Lo pusimos a un lado, llamamos a los 'street-medics', era feo, gritaba de dolor, ya no tenía ningún dedo, no quedaba casi nada encima de la muñeca", continuó relatando el testigo.

La movilización de los "chalecos amarillos" franceses volvió a bajar claramente este sábado, en lo que constituyó su décimotercera jornada de protesta. A media jornada, algo más de 12.000 "chalecos amarillos" se manifestaban en toda Francia, 4.000 de ellos en París, mientras que la semana pasada, a la misma ahora, había 17.400 en todo el país y 8.000 en la capital.

MS (afp/efe)

