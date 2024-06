Un cambio de perspectiva

Escriben contra el racismo, rapean por los derechos de los indígenas y abordan artísticamente la situación de las minorías y los sistemas autoritarios.

La activista y rapera Renata Flores de Perú Imagen: DW

Renata Flores, la reina del rap quechua

Podemos verla con pantalones anchos y grandes pendientes, o con trajes tradicionales y trenzas. Renata Flores rapea en quechua, la lengua de sus antepasados. Sus letras abordan el racismo, la corrupción y la situación política de su país, Perú.

Joanna Warsza, cocuradora del pabellón polaco en la 59ª Bienal de Venecia Imagen: Maciej Landsberg

Małgorzata Mirga-Tas y la identidad gitana

Los collages textiles de Małgorzata Mirga-Tas están conquistando el mundo del arte. La artista polaca celebra en su obra la identidad de los romaníes, una minoría que durante siglos ha sufrido marginación en Europa.

Ruth Weiß Activista y escritora Imagen: DW

Ruth Weiss, testigo del nazismo y del apartheid

En 1936 su familia huyó de Alemania a Sudáfrica. Ruth Weiss era judía y tenía doce años. Pronto se hizo activista contra el apartheid, y trabajó como corresponsal y escritora. Hasta hoy, su vocación es concienciar sobre el nacionalsocialismo.

La artista china Ciao Fei y su exposición en Múnich Imagen: Cao Fei 2024, Courtesy Sprüth Magers and Vitamin Creative Space

Cao Fei: pulpos en el metaverso

Cao Fei desafía los límites entre el mundo virtual y el real. La artista china es una de las principales representantes del arte posdigital. En Múnich una exposición le rinde homenaje.

