¿Un arcoíris en Marte? La NASA explica el origen del enigmático fenómeno captado por Perseverance

La NASA publicó una impresionante imagen el domingo (4 de abril) del helicóptero Ingenuity en la superficie del planeta cuando el róver Perseverance se alejaba de él. Sin embargo, a algunas personas en las redes sociales les llamó la atención la característica del arco en el fondo de la foto.

La impactante imagen se difundió rápidamente en las redes sociales, al igual que la explicación del "arcoíris", lo que llevó a la NASA a intervenir con la historia real.

Destello de lente

"Muchos se han preguntado: ¿Es eso un arcoíris en Marte? No. El arcoíris no es posible aquí. Los arcoíris son creados por la luz que se refleja en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para que se condense, y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera. Este arco es un destello de lente", escribieron el martes funcionarios de la agencia a través de la cuenta oficial de Twitter de Perseverance, @NASAPersevere.

Perseverance capturó la foto con su cámara trasera de prevención de riesgos, por lo que el efecto de dispersión de la luz no es sorprendente.

"Tengo parasoles en mis Hazcams delanteras, que se consideraron esenciales para la misión (las necesito para conducir hacia adelante y normalmente estoy conduciendo hacia adelante). Los parasoles no se consideraron esenciales en mis Hazcams traseras, por lo que se pueden ver artefactos de luz dispersa en sus imágenes", escribieron los funcionarios en otro tuit de @NASAPersevere el martes.

El helicóptero Ingenuity, llegado a Marte a bordo del róver Perseverance el 18 de febrero, no hará su primer vuelo de prueba antes del 11 de abril, tres días después de la fecha inicialmente anunciada por la NASA.

El histórico vuelo de prueba controlado del Ingenuity en la atmósfera de Marte estaba previsto que tuviera lugar a partir del 8 de abril, pero el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Pasadena (California), atrasó la fecha esta semana por causas que no especificó.

La NASA ha explicado que el Ingenuity necesita seis días marcianos (24 horas y 40 minutos) para desplegar sus "alas" y estar preparado para el vuelo.

Bajo la "panza" del Perseverance

La ligera aeronave, de 0,49 metros de altura y menos de dos kilos de peso, hizo el viaje a Marte bajo la "panza" del Perseverance, pero su misión es independiente de la que ese vehículo va a realizar en el planeta rojo, según la NASA.

El 21 de marzo Perseverance desplegó un escudo protector para que el helicóptero pueda soportar el peligroso descenso en la superficie marciana.

Estudiar el comportamiento de helicópteros en Marte

La agencia especial de EE. UU. ha indicado que el envío del Ingenuity a Marte tiene como objetivo probar cómo se comportan estos pequeños helicópteros en el aire de ese planeta, más delgado que el de la Tierra, debido a que la gravedad es un tercio de la de nuestro planeta, con vistas a decidir el uso que se les dará en la futura exploración espacial.

El Ingenuity está específicamente diseñado para volar sobre Marte y se cree que puede ayudar a los científicos proporcionando una nueva perspectiva de la geología del planeta rojo o explorando desde el aire zonas a las que no se puede enviar un róver.

FEW (Forbes, EFE, NASA)