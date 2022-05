UE: ¿sanciones para el patriarca de Putin?

La Comisión Europea ha propuesto sanciones contra Vladimir Gundyaev. A primera vista, este nombre no llama la atención. El hombre de 75 años, que la UE tiene en la mira, es mundialmente conocido por su nombre espiritual: Cirilo, el Patriarca de Moscú, quien es el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Dada su proximidad al presidente ruso Vladimir Putin, cuya trayectoria sigue y defiende constantemente, el representante eclesiástico es una de las 58 personas a las que se les prohibirá ingresar a la UE y se les congelará sus activos en cuentas occidentales. Al igual que los oligarcas e importantes compañeros políticos de Putin. Por eso, por ejemplo, ahora también se descarta formalmente que Cirilo acuda a la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias en Karlsruhe, al suroeste de Alemania, a finales de agosto.

El patriarca Cirilo en una ceremonia de Semana Santa, en 2016.

El patriarca y el presidente

El patriarca y el presidente ruso están estrechamente relacionados. Ambos nacieron en Leningrado, actual San Petersburgo. Allí, Putin conoció el servicio secreto soviético KGB en la década de 1970, y Cirilo -entonces todavía seminarista Gundyaev- la ortodoxia rusa. Con solo 31 años, el clérigo se convirtió en arzobispo.

Putin es presidente de Rusia desde el año 2000 (con una interrupción de 2008 a 2012). Tras la muerte de Alejo II, Cirilo, que había dirigido la importante oficina de asuntos exteriores del patriarcado durante 20 años, fue elegido nuevo Patriarca de Moscú y de toda la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y si bien su predecesor Alejo criticó la guerra en Georgia en 2008, se buscan en vano declaraciones similares con respecto a la intervención de Putin en el conflicto sirio o a la actual guerra de Rusia contra Ucrania. Por el contrario, Cirilo ha elogiado la intervención de Putin en Siria como una "lucha santa".

Imagen de la bombardeada Bucha.

El eclesiástico, que comparte con el jefe de Estado el rechazo de los valores liberales, condena la homosexualidad y deplora una "civilización occidental y sin Dios", se sumó al relato de Putin a partir del 24 de febrero, fecha del inicio de la invasión. No mencionó las palabras "guerra” o "agresión”; esta vez volvió a hablar de una lucha "santa". Incluso después de que se revelaran varias masacres de civiles en Ucrania, no hubo ninguna palabra crítica. Rusia, según él, nunca ha atacado a nadie, sino que solo defiende sus fronteras.

Estado e Iglesia

Sin duda, Putin ha cuidado bien a su patriarca, de quien, por cierto, algunos analistas dicen que también tiene un pasado en la KGB. La educación religiosa está siendo impartida nuevamente en las escuelas rusas, los ingresos de la iglesia están libres de impuestos y, con frecuencia, el presidente asiste a las ceremonias religiosas de Cirilo.

Expertos occidentales han criticado abiertamente la posición del patriarca ruso. En cambio, el Papa Francisco, que como jefe de la Iglesia de Roma es considerado generalmente del mismo rango que el Patriarca de Moscú y el Patriarca Ortodoxo Griego de Constantinopla, evitó durante mucho tiempo hacer cualquier comentario crítico sobre el papel de Cirilo.

El papa Francisco y Cirilo se encontraron en La Habana en 2016.

"Clérigo del Estado"

Pero en una reciente entrevista concedida al diario italiano "Corriere della Sera", Francisco habló claro y mostró su frustración: "Hablé con Cirilo durante 40 minutos a través de Zoom. En los primeros 20 minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra. Lo escuché y dije: 'No entiendo todo esto. Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo pueblo santo de Dios. Por lo tanto, debemos buscar caminos de paz y cesar el fuego de las armas. Un Patriarca no debe convertirse en monaguillo de Putin".

Francisco explicó en la entrevista que, en realidad, había concertado un encuentro con Cirilo en Jerusalén el 14 de junio, el segundo después de un encuentro en 2016 en el aeropuerto de La Habana, Cuba. Pero ahora esto no ocurrirá, porque Francisco teme una "señal ambigua".

Patriarca y presidente, a principios de febrero de 2021.

La aplicación de las sanciones contra Cirilo, propuestas por la Comisión de la UE a sugerencia de Lituania, aún no está garantizada. Antes de tomar una decisión a nivel ministerial, los embajadores de los Estados miembros acreditados ante la UE realizarán las respectivas consultas.

El bloqueo de las cuentas occidentales podría afectar a Cirilo. En repetidas ocasiones se ha informado en Rusia sobre su ostentoso estilo de vida y se ha rumoreado que posee una villa en Suiza. Esto coincide con una foto que un usuario descubrió en Internet, que mostraba al patriarca con un reloj suizo de lujo de 30.000 euros en la muñeca.

(ct/er)