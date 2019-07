UE-Mercosur: ¿estándares y controles?

En realidad nadie conoce aún el texto del acuerdo en principio logrado entre la UE y los países del Mercosur . Pero en Europa los interesados y afectados desde ya dan rienda suelta a su preocupación mayor: que el acuerdo con el gigante del sur eche por tierra los estándares que protegen al mercado, al productor y al consumidor europeo.

Si los productores de cítricos españoles abogan por incluir controles de cuarentena debido a ciertas plagas, los ganaderos franceses quieren ver más pronto que tarde mecanismos de control que les aseguren que las 99.000 toneladas de carne vacuna que llegarán a los mercados europeos no hayan sido producidas con hormonas.

¿Cómo piensan igualar los estándares europeos a los del Mercosur en la producción de soja?

Por su parte, las organizaciones ambientalistas querrían ver antes de acuñar el texto un mecanismo vinculante que asegure que ninguno de los productos que consuman personas o animales europeos haya sido producido en tierras arrebatadas a la Amazonía o que impliquen destrucción medioambiental. ¿Es posible lograr todo esto?

Una Comisión optimista

La Comisión Europea afirma que sí, que “no habrá cambio en las estrictas reglas de seguridad alimentaria de la EU”. Asegura que la UE y los países del MERCOSUR “no van a bajar sus estándares medioambientales ni laborales”. También afirma que “se va a respetar el principio de precaución”: es decir, los socios podrán prohibir la utilización de productos cuyo efecto nocivo aún no haya sido descartado.

Este último viene aquí especialmente al caso por ciertos tipos de soja modificada genéticamente que están prohibidos en la UE. Estos no solo están permitidos en los países socios, sino que entran desde hace tiempo en forma de pienso para la ganadería. Importa también por la diferencia en los niveles de residuos de pesticidas permitidos en los alimentos.

Entonces, ¿el prometido respeto a los estándares europeos se traducirá en bajar el listón para cumplir con los socios? Los observadores más escépticos no lo descartan. No obstante, por lo pronto, el ejecutivo europeo afirma que la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal no se negocia.

¿Cómo asegurarlo? “Eso solo se podría hacer si en el lugar donde se empaca esa carne en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se realizasen controles estrictos que tendrían que estar a cargo de las instituciones nacionales”, explica a DW Helmut Scholz, eurodiputado alemán, miembro de la comisión de Comercio Internacional, que ha acompañado los acuerdos comerciales del último lustro.

¿Y en caso de que las instituciones del MERCOSUR no estuviesen en condiciones de realizar esos controles, podrían destinarse fondos de la cooperación europea para desarrollarlos?

“Sería muy cuestionable”, responde Scholz. “Esos fondos podrían ser invertidos en ayudar a los pequeños productores a cumplir con los estándares, por ejemplo”, puntualiza el especialista. “También en cooperar para que en el “grupo consultivo interno” puedan estar presentes representantes de ese tipo de productores”, agrega Scholz. Hay que decir que el grupo consultivo es un mecanismo que prevé todo acuerdo de la UE para velar por el desarrollo sostenible, social y medioambientalmente.

Como fuere, los productores europeos están dispuestos a exigir claridad desde ya a la Comisión Europea. “¿Hasta dónde nos van a garantizar que van a exigir allá lo mismo que nos exigen a nosotros? Queremos que se garantice la trazabilidad de toda la cadena. El control debe empezar en la misma producción, para asegurar que no se use biotecnología ni hormonas en la cría del ganado”, explica por su parte a DW Andoni García, miembro del comité ejecutivo de COGECA, la unión de cooperativas de agricultores europeos.

Andoni García, miembro de la directiva de la Asociación de Cooperativas Europeas

En su opinión, asegurar que no se va a bajar estándares no es más que hipocresía: “Esa importación masiva de carne de los países del MERCOSUR podrá sustituir más de dos millones de vacas nodrizas, la producción ganadera más sostenible que tenemos en Europa”, denuncia Andoni, refiriéndose a los acuerdos de París y a los de desarrollo sostenible. “En ese sentido y por el modelo industrial que va a favorecer, este acuerdo es una brutalidad”, puntualiza.

Por último, suponiendo que los controles existiesen, ¿qué sucederá en caso de que no se cumpla con los estándares? “Tenemos que conocer ese texto primero. Pero soy desde ya más bien escéptico en cuanto a que incluya mecanismos eficientes de sanciones en caso de violación de estándares de seguridad alimentaria, de desarrollo y de protección medioambiental”, concluye Scholz.

Monsanto en India: el algodón de la muerte 200.000 suicidios Una mujer india dio a conocer esta foto de su esposo, que se suicidó en su campo de algodón tomando pesticidas. Desde comienzos del siglo XXI cometieron suicidio más de 200.000 campesinos en ese país, según informan organizaciones no gubernamentales.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Solas en el sembradío Las mujeres cuyos esposos se suicidan tienen que sacar adelante a sus familias solas. La mayoría de ellas tienen que continuar con el duro trabajo en los campos de algodón. Otras cultivan granos de soja como alternativa. En India el algodón se cultiva en pequeños sembradíos en forma manual, sin maquinarias.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Algodón transgénico En más del 90 por ciento de los cultivos en India se siembra algodón transgénico BT. El grupo Monsanto colocó genes de la bacteria Bacillus thurinngiensis (BT) para aumentar la resistencia de las plantas contra insectos. Las semillas son caras, pero prometen obtener mayores ganancias y ahorros en pesticidas.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Monsanto domina el mercado India es un inmenso mercado para Monsanto. El poderoso grupo cultiva allí 12 millones de hectáreas de algodón. Además de las caras semillas BT, también vende el pesticida Roundup, en las cercanías de la ciudad Wardha. Las semillas BT son resistentes al Roundup.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Sin protección contra pesticidas Las semillas BT desplazaron casi totalmente a las especies autóctonas en la región de Vidarbha, donde también se usa el herbicida Roundup. Aunque los pesticidas son muy tóxicos, los agricultores los aplican sin máscaras de protección. En ningún otro cultivo se usa tanta cantidad de pesticida como en el del algodón.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Poca resistencia a la sequía El algodón crece en suelos pobres en nutrientes, pero necesita mucha humedad. Algunas variantes del algodón BT no soportan bien la sequía. En Vidarbha no hay regadíos artificiales. La mayoría de los cultivos dependen de las lluvias monzónicas.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Pérdidas para los agricultores Los agricultores indios deben comprar las semillas BT de Monsanto todos los años. A eso se suman los gastos para combatir las plagas. Si la cosecha es magra, los campesinos se endeudan a menudo para afrontar los costos. Vandana Shiva, ganadora del Premio Nobel Alternativo, dice que esa es la razón por la cual muchos trabajadores del campo se suicidan.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Cosecha escasa Muchos agricultores de la región de Vidarbha se quejan de los altos costos y los bajos beneficios por cosechas escasas desde que usan las semillas BT de Monsanto. Además, la situación se complica porque faltan sistemas de riego artificiales. Pero hay estudios que también afirman que, en otras regiones de India, los trabajadores mejoraron sus ganancias.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Vivienda y depósito La viuda de un campesino indio que se quitó la vida guarda parte de la cosecha en su vivienda. Es una de las cerca de diez millones de personas que cultivan allí algodón. Un cuarto de la producción mundial de esa planta proviene de India, que es el segundo mayor productor, después de China y EE. UU.

Monsanto en India: el algodón de la muerte Sin esperanza En Waifan y otras aldeas de la región de Vidarbha, la esperanza de los agricultores de que su situación mejorase gracias al cultivo de algodón transgénico no se hizo realidad. Aún se están estudiando los motivos de los suicidios, que algunos investigadores atribuyen al empleo de las semillas BT de Monsanto. Autor: Isabell Zipfel / Andreas Becker (cp)