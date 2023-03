UE: Más apoyo para la Justicia Especial para la Paz de Colombia

"Vengo a Europa en un momento importante para la Justicia Especial para la Paz (JEP), porque está en pleno funcionamiento el Tribunal, están empezando los juicios, estamos presentando los primeros resultados de las investigaciones”, dice a DW el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP. "Venimos a pedir más ayuda y apoyo político, porque tenemos enormes demandas de recursos para poder terminar nuestra labor”, agrega.

La labor a la que se refiere Roberto Vidal es llegar a las sanciones en los "macrocasos” que ha venido investigando el Tribunal. Se trata de casos que atañen a miles de víctimas. Entre ellos se encuentran territorios especialmente afectados por décadas de conflicto en Colombia. También hay un caso específico para secuestros, para los "falsos positivos”, para la masacre de la desmovilizadaUnión Patriótica, para el reclutamiento de niños.

Asistencia de La Haya para casos desafiantes

A lo anterior se ha añadido un nuevo macrocaso que enfoca la violencia contra grupos étnicos. "También hemos agregado tres casos vibrantes: daños ambientales como crimen internacional; un segundo, muy problemático, que es la vinculación de terceros civiles y empresariales; y un tercero: crímenes de violencia de género, una de las violencias principales que atraviesa el conflicto en Colombia y en otras partes del mundo”, apunta Vidal. Para ello, el presidente de la JEP ha solicitado la ayuda técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya y también la apertura de una oficina en Colombia.

La apertura de estos nuevos casos es, según especialistas en derechos humanos, fundamental e innovadora. En el caso de los grupos étnicos, por primera vez se sentarían en el banquillo de los acusados tanto el Ejércitocomo las FARC. El caso dedicado específicamente a género permitiría avanzar en jurisprudencia internacional sobre la invisibilizada violencia sexual como arma de guerra.

Y dedicar un macrocaso a civiles y terceros empresariales permitiría ver la dimensión económica y de control territorial del conflicto colombiano, en parte financiado por actores privados. Informes al respecto están en el Tribunal de La Haya desde hace mucho tiempo.

"Son investigaciones muy desafiantes, pero, si tenemos eco en la CPI confiamos en poder conducirlas”, sigue el magistrado Vidal. "Con nuestro caso 8 -que se refiere a actos cometidos por la fuerza pública, los paramilitares y terceros particularmente empresariales- podríamos comprometer a los sectores empresariales en la superación de la violencia en los territorios”, subraya.

Nuevo proyecto con apoyo de Bruselas

Por otro lado, cabe recordar que la Unión Europea ha apoyado desde el comienzo política y económicamente el proceso de paz de Colombia. En concreto, ha respaldado a la Comisión de la Verdad -que presentó hace un año su informe final- y a la JEP. Estos y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas integran el "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, una de las piedras angulares del proceso de paz, iniciado en 2016.

El momento de la visita del magistrado a las instituciones europeas coincide con el comienzo de la presentación de resultados. "Me voy muy contento con el reconocimiento a nuestro trabajo y una ratificación del apoyo político, material y técnico a los esfuerzos del Tribunal”, comentó. En la maleta se lleva, por ejemplo, nuevos proyectos europeos enfocados en comunicación y salud mental. "También para miembros del Tribunal, cuya exposición laboral al tratamiento de tantas atrocidades causa que estén sufriendo dolencias emocionales”, informa Vidal.

Desde el anuncio de apertura de negociaciones por parte del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, la pacificación de Colombia ha contado con el apoyo y el interés de Bruselas. También porque este proceso de paz y sus mecanismos de justicia restaurativa -que pone a las víctimas y la verdad en el centro y busca la reinserción y enmienda del victimario- puede servir de ejemplo para otros conflictos. ¿Como el de Ucrania?

"No son fórmulas que se puedan aplicar en todos lados”, responde el magistrado Vidal. "No obstante vemos con mucha ilusión la posibilidad de tomar algunas herramientas colombianas como la del Tribunal de la JEP. No es la CPI en La Haya la que juzga, sino nosotros, con tribunales nacionales, los que nos hemos encargado de crímenes internacionales. Sí, es una posibilidad importante para el caso de Ucrania”, concluye.

