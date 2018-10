UE evalúa crear "grupo de contacto" ante crisis política en Venezuela

La Unión Europea (UE) está considerando la posibilidad de crear "un grupo de contacto" para facilitar el inicio de un proceso democrático que pueda resolver la crisis política en Venezuela, anunció este lunes (15.10.2018) la alta representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

"De ninguna manera la UE está considerando suavizar su posición respecto a la crisis política en Venezuela", aclaró la jefa de la diplomacia europea en conferencia de prensa, tras un encuentro de ministros de Exteriores del bloque que se llevó a cabo en Luxemburgo.

Asimismo, Mogherini dijo que la política de sanciones específicas contra aquellos que sean "responsables por la violación de derechos humanos" continuará. Pero, al mismo tiempo, la UE planea adicionar el establecimiento de "un grupo de contacto", según comunicó.

"Facilitando" el proceso

"Creemos que solo puede haber una solución política democrática a la actual crisis en el país y por eso exploraremos la posibilidad de establecer un grupo de contacto para ver si están dadas las condiciones para facilitar (...) un proceso político", dijo, aclarando que no se trataría de una mediación o del inicio de un diálogo porque las condiciones no están dadas para ello, pero sí de una "facilitación".

"Es una forma de estar en contacto con las diferentes partes. Obviamente, no solo con el Gobierno sino también con las diferentes partes de la oposición, incluyendo algunos actores regionales internacionales", explicó, respecto al mencionado grupo de contacto, que tendría por objetivo crear las condiciones para que se inicie un proceso político que pueda solucionar la crisis actual. "No quiero crear expectativas. Todavía no hemos decidido constituirlo, pero sí explorar la posibilidad de hacerlo", advirtió.

"Porque estamos preocupados de que ante la falta de un proceso político, las tensiones no hagan otra cosa que empeorar". "Y no queremos simplemente sentarnos y esperar a que eso suceda. Queremos intentar y ver si la UE puede jugar un papel útil junto con otros (actores) y tratar de impedir que la situación vaya de mala a peor o, de hecho, de peor a mucho peor", concluyó.

CT (dpa, Europa Press)

