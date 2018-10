UE contra los residuos de plástico

Las imágenes de las tortugas marinas asfixiadas por las pajitas y los delfines que mueren en las redes de pesca han tenido un impacto a nivel mundial. Las campañas en contra de los residuos de plástico han hecho tomar conciencia la gente y a los políticos de que hay que tomar cartas en el asunto. Unos investigadores austriacos se sorprendieron al descubrir que se pueden detectar partículas de plástico en el intestino humano. En el Parlamento Europeo se presentó una ley para la reducción de los residuos de plástico en Europa, y fue aceptada por la mayoría.

¿Cuál es el punto?

La UE produce 26 millones de toneladas de desechos plásticos al año, es decir, alrededor de la cuarta parte de la producción mundial. Solo el 30% de ellos son aptos para su reutilización. China ha detenido la importación de residuos plásticos de Europa. En los próximos dos años, Tailandia prohibirá también las importaciones. Por lo tanto, la UE debe desarrollar nuevas estrategias para abordar el problema desde su origen.

Luchar contra el plástico desechable

En los próximos dos años, la Comisión prohibirá la vajilla y los cubiertos de plástico desechable. Lo mismo se debería aplicar para las pajitas y los soportes de los globos. La mitad de los desechos plásticos en las playas europeas son de este tipo.

Además, todos los envases de plástico de los mercados europeos deberán ser reciclables o reutilizables de forma rentable para el 2030. Los críticos, como Los Verdes, están pidiendo un periodo más corto, para el 2025. La reutilización de los envases de plástico debe tener la prioridad sobre los envases reciclables. Finalmente, el microplástico, que se agrega a los productos cosméticos tales como la pasta de dientes, o las cremas, debe limitarse en la medida de lo posible.

En 2018, Suecia prohibió los microplásticos en productos cosméticos. Por lo tanto, la prohibición debería poder aplicarse rápidamente sin grandes problemas, explican Los Verdes en el Parlamento Europeo. Por el otro lado, los ecologistas advierten sobre la aparición de partículas de plástico en los suelos de cultivo.

Llevar las botellas cada vez más lejos

Todas las botellas de la UE serán reutilizables dentro de siete años. Para ello, se desarrollarán sistemas de depósito o modelos de recolección. Después de años de práctica, el sistema alemán de reciclaje de botellas se convertirá en el modelo para la protección del medio ambiente.

¡Salven el globo!

Al mismo tiempo, deberá eliminarse el plástico no biodegradable de los productos, como toallitas cosméticas, tampones, globos, etc. Sin embargo, hay una curiosa lucha para salvar el globo. El diputado Peter Liese abogó enérgicamente por los globos para no estropear la alegría de los niños. El desperdicio total de plástico de los globos solo significa unos pocos kilos por año.

Además, se debe informar más a los consumidores y a algunos grupos profesionales, como los pescadores, sobre las consecuencias del plástico. Las redes viejas que flotan en los océanos son una amenaza para la vida marina. Por último, los fabricantes deben ser responsables de los costos de la limpieza del medio ambiente.

¿Qué sigue?

La propuesta legislativa es transmitida por el Parlamento Europeo a los Estados miembros y al Consejo de Ministros. Existe, como siempre, el peligro de que los intereses nacionales se interpongan en la legislación. En cualquier caso, la Comisión y el Parlamento instan a que la cuestión se trate rápidamente: antes de las elecciones europeas del próximo año.

¿Cuán eficaces pueden ser esas normas europeas? Los ecologistas ven a las medidas propuestas como el primer paso de un largo camino. Pero, después de todo, desde 2016 se ha implementado la restricción de bolsas de plástico desechables y su consumo en la UE se ha reducido a la mitad.

(BT/ER)