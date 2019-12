UE: Concesiones en aras de la neutralidad climática

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, había anunciado ante el mundo entero que Europa se proponía ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática. Había comparado incluso ese ambicioso objetivo con la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, en la cumbre de la UE necesitaba unanimidad. Y varios países pusieron obstáculos, comenzando por Polonia, que obtiene casi el 80 por ciento de su electricidad de centrales a carbón. También la República Checa y Hungría plantearon problemas.

Polonia quería que el plazo fuera pospuesto para todos hasta 2070, mientras que la República Checa y Hungría presionaron para que la energía atómica fuera declarada oficialmente libre de emisiones. "Necesitamos la seguridad de que nadie nos va a impedir construir centrales nucleares”, dijo el primer ministro checo, Andrej Babis.

Los reparos del este

Para no poner en peligro la iniciativa, conocida como Pacto Verde, se hicieron concesiones a estos tres países. La UE mantuvo su meta de la neutralidad climática para 2050, pero Polonia quedó excluida. El gobierno de Varsovia deberá decidir el año entrante si se suma o no. A la República Checa, en tanto, se le reconoce explícitamente derecho a construir centrales atómicas. En el fondo, la matriz energética es de todos modos asunto de los países miembros. Pero ahora Praga recibe respaldo oficial de la UE ante sus vecinos, Alemania y Austria, que no ven con buenos ojos la ampliación de las plantas atómicas checas a las puertas de su casa.

Andrej Babis, primer ministro de la República Checa.

La canciller alemana, Angela Merkel, hizo notar que "no hay una división de Europa, sino que hay un país miembro que necesita algo más de tiempo”. Y añadió que, dadas las circunstancias, el acuerdo es satisfactorio.

La cumbre acogió además la demanda del presidente francés, Emmanuel Macron, de que las importaciones de terceros países que resguardan menos el medio ambiente sean gravadas con mayores impuestos, para que no se vean perjudicadas empresas europeas con estándares ambientales más altos.

La pugna financiera

¿Cómo se financiará el proceso para alcanzar la neutralidad climática? Ursula von der Leyen propuso un fondo de 100.000 millones de euros. Pero eso es aún teoría. Ahora están a las puertas las discusiones sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años. Y no serán fáciles.

Angela Merkel (centro), con Christine Lagarde (izqda.) y Ursula von der Leyen en la cumbre de la UE. (13.12.2019).

Los intereses difieren. Países como Alemania, que aportan más de lo que reciben, quisieran restringir el presupuesto. Los países del este de Europa, que son receptores netos de fondos de la UE, desean en cambio que esos medios aumenten. Y si se destina mucho dinero a la protección del clima, esas cantidades harán falta para otras cosas. Por ejemplo, para respaldar a las regiones más pobres. "No podemos permitir que los burócratas de Bruselas hagan cargar a la gente pobre y a los países pobres con el costo de la lucha contra el cambio climático”, advirtió el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

El premier de Luxemburgo, Xavier Bettel, lo resumió risueñamente así: "Algunos quieren pagar menos, otros quieren recibir más dinero y otros quieren hacer cosas nueva. Yo no era el mejor en matemáticas, pero me parece que esa cuenta no cuadra”.

(er/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |