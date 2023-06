Ucrania, un paso más cerca de ser miembro de la UE

Las esperanzas de Ucrania, Moldavia y Georgia de convertirse en miembros de la Unión Europea cobraron impulso esta semana, con la reunión en Estocolmo, Suecia, de los ministros de Asuntos Europeos del bloque, que debatieron sus opciones de adhesión.

El año pasado, cuatro meses después de que Rusia invadiera Ucrania, la UE acordó por unanimidad conceder a Ucrania y a la vecina Moldavia la condición de candidatos a convertirse en miembros del bloque. En el caso de Georgia, en cambio, dijeron que todavía necesitaba aplicar ciertas reformas para alcanzar el mismo estatus.

El progreso de Ucrania hasta la fecha

El comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, declaró ante la prensa en Estocolmo que Ucrania va "por buen camino" y ha cumplido "dos de las siete condiciones" exigidas para convertirse en miembro de la UE. Entre esas siete condiciones figuran la reducción de la corrupción y la realización de amplias reformas judiciales.

Varhelyi afirmó que Kiev había dado pasos significativos al llevar a cabo reformas judiciales y adoptar una legislación sobre medios de comunicación acorde con las leyes de la UE en la materia. No obstante, el comisario recomendó al país que "refuerce su sistema de lucha contra el blanqueo de dinero" y adopte nuevas medidas contra la corrupción,.

Hasta ahora, dentro de la UE, países como Polonia y los países bálticos, fronterizos con Ucrania, han presionado para que Kiev se adhiera a la UE. Por su parte, Alemania, Francia y los Países Bajos han adoptado un enfoque más lento en las conversaciones de adhesión.

Moldavia ha cumplido tres de las nueve condiciones impuestas por Bruselas para alcanzar el estatus de candidato a la UE. Imagen: SKATA/IMAGO

¿Qué pasa con Moldavia y Georgia?

Según la última actualización de la Comisión Europea sobre las ampliaciones del bloque -publicadas en el medio de comunicación online Euractiv-, Moldavia ha cumplido plenamente "tres de las nueve condiciones" relacionadas con los derechos humanos y la democracia, mientras que Georgia, aunque aún tiene mucho trabajo por hacer, ha logrado "tres de las doce recomendaciones" para alcanzar el estatus de candidato a la UE.

"Moldavia tiene un problema particular, y es la parte de su territorio nacional que está ocupada y administrada por Rusia, Transnistria, lo que supone un reto en su intento de convertirse miembro de la UE", explicó Michael Leigh, investigador asociado del German Marshall Fund of the United States en Bruselas, Bélgica.

"Mientras, el gobierno de Georgia ha fluctuado entre el lado más prooccidental y el lado más prorruso, por lo que el país necesita abordar esta cuestión mientras trabaja para conseguir el estatus de candidato a la UE", explicó Leigh.

Protestas del pasado 9 de abril frente al parlamento en Tiflis, Georgia, para exigir reformas proeuropeas y la liberación del expresidente encarcelado Mikheil Saakashvili. Imagen: David Mdzinarishvili/AA/picture alliance

¿La ampliación, una buena política para contrarrestar a Rusia?

El procedimiento de ampliación de la UE para incluir a Ucrania, Moldavia y, en última instancia, Georgia pretende ser una fuerte advertencia hacia el presidente ruso Vladimir Putin, algo que el Kremlin vería de forma muy negativa, afirmó Leigh.

"Hace veinte años, a Putin no le preocupaba tanto que países que antes habían formado parte de la Unión Soviética avanzaran hacia la adhesión a la UE. Su principal preocupación era el ingreso en la OTAN, porque es una alianza militar. Pero, con el paso de los años, Putin ha empezado a ver la perspectiva de la adhesión a la UE también como una amenaza", dijo Leigh.

Se espera que la Unión Europea evalúe formalmente en octubre el informe de ampliación de la Comisión Europea sobre el progreso en las aspiraciones de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia.

(aa/ers)