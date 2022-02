Ucrania sobrevivirá, pero Occidente debería avergonzarse

Jueves, 24 de febrero de 2022. Un día que nunca olvidaremos. El día en que un desquiciado gobierno ruso decidió emprender una guerra contra Ucrania. El día para el cual los ucranianos y sus amigos en el mundo entero se habían preparado, aun esperando de todo corazón que nunca llegara. El día en el Kremlin simplemente desató una guerra en Europa.

Muchos se preguntan, con asombro, cómo pudo ocurrir algo así. La respuesta la entrega una cita de Winston Churchill: "Tuvieron la opción entre guerra y vergüenza. Ustedes escogieron la vergüenza y obtienen la guerra”. Las dimensiones de la ofensiva no dejan lugar a dudas: las tropas rusas han asaltado Ucrania igual que hace ya aproximadamente 100 años, cuando el país declaró su independencia por primera vez. Las consecuencias de este paso monstruoso estremecerán al mundo.

El fatal error de Occidente

Una parte no despreciable de la responsabilidad por lo ocurrido recae en Occidente. Cuando en 2014 Rusia atacó a Ucrania por primera vez tras su declaración de independencia de 1991 y anexionó Crimea, Occidente optó por la vergüenza de la que hablaba Churchill. Los gobernantes de Estados Unidos, Alemania y otros países occidentales sujetaron con ambas manos al Gobierno ucraniano y le rogaron no ofrecer resistencia. Sostuvieron que por ningún motivo se podía "provocar” a Putin. El motivo: Occidente temía un nuevo incendio general justo 100 años después de la Primera Guerra Mundial. Fue algo comprensible, pero, no obstante, un error fatal.

Rusia se embriagó con su éxito en Crimea y prosiguió con la guerra en el Donbás, en el este de Ucrania. Occidente abasteció de armas a Ucrania dubitativamente (Alemania se las negó por completo) y no se atrevió a aplicar duras represalias contra Moscú. Solo tras el derribo del avión de Malaysia Airlines se adoptaron medidas puntuales contra la economía rusa. Pero también estas fueron tan limitadas y débiles, que Rusia llegó a la conclusión de que podía seguir adelante sin encontrar seria resistencia.

Peligro subestimado

También Ucrania subestimó el grado de desquiciamiento de la cúpula rusa y la postura de gran parte de la sociedad rusa, que no percibe a Ucrania como un Estado independiente. Muchos ucranianos creyeron estar seguros: "Somos vecinos, parientes; Rusia no osará lanzar una guerra abiertamente”. El propio Gobierno de Kiev no rompió entonces las relaciones diplomáticas con Rusia y envió de este modo también una señal equivocada a sus amigos de Occidente. Su tenor: el asunto no es tan grave.

Roman Goncharenko.

Así se desperdició la oportunidad de evitar la guerra que ahora ha estallado. Los gobernantes occidentales decidieron negociar con Rusia, con la esperanza de apaciguar al agresor. Pero eso nunca ha resultado en la historia de la humanidad. Tampoco funcionó en Ucrania. Rusia utilizó sus ingresos derivados de la exportación de petróleo y gas para para desarrollar nuevas armas y para preparar una guerra, no solo contra Ucrania sino contra todo Occidente. Hubo muchas advertencias, todo sucedió abiertamente; el Kremlin y sus propagandistas nunca ocultaron sus intenciones. Pero Occidente prefirió cerrar los ojos. En realidad, los políticos occidentales deberían enrojecer de vergüenza.

Ucrania no volverá a estar bajo control ruso

Es hora de corregir los errores y ayudar a Ucrania por todos los medios. Habrá combates, derramamiento de sangre, quizá una ocupación y una larga guerra de partisanos. Ucrania perderá a muchos de sus mejores hijos e hijas. Pero sobrevivirá. No cabe duda alguna. Los ucranianos no se resignarán nunca más a ser controlados por Moscú. Ese tiempo ya pasó y no regresará.

¿Y Rusia? El camino de la agresión emprendido por Moscú contra Ucrania y todo el mundo occidental acabará tarde o temprano en una catástrofe. Posteriormente Rusia tal vez tendrá la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero ahora todas las personas amantes de la libertad son, por lo pronto, ucranianas.

(ers/ms)