Ucrania: sin suministro de EE.UU., sólo quedaría la retirada

El oficial de artillería en la línea del frente en el este de Ucranialo resume en pocas palabras: "Sin munición de artillería, todos los frentes están condenados", dice el hombre en entrevista con DW. Sus descripciones de la situación en el frente son sombrías a la vista de la falta de munición de las fuerzas armadas ucranianas. El oficial desea permanecer en el anonimato. DW conoce el rango, el nombre y el cargo del comandante de una unidad de artillería ucraniana.

Rusia dispara continuamente

"Las pérdidas aumentarán porque no es posible responder adecuadamente". Los atacantes rusos, en cambio, pueden disparar desde todos los cañones. Los cazas rusos bombardean las posiciones ucranianas con bombas planeadoras, disparadas desde una distancia segura más atrás de la línea del frente, fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas, que de todos modos son igualmente escasas.

"En algún momento", dice el oficial, "nos encontraremos en una situación en la que nadie podrá defender el frente: todos estarán muertos o heridos". Y deja claro lo que espera: el resultado sería "la pérdida de posiciones y el desmoronamiento del frente".

Las descripciones del frente ucraniano se ven respaldadas por un reciente análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Estados Unidos. Según éste, los atacantes rusos están "avanzando lenta pero constantemente en varias secciones del frente".

Mayor peligro desde 2022

El peligro de que Ucrania pierda contra las tropas atacantes del presidente ruso Vladimir Putin es mayor que nunca desde el inicio de esta guerra en 2022, sin un suministro sustancial de armas y municiones por parte de los Estados occidentales que la apoyan. Tanto el director de la CIA, Bill Burns, como el comandante de las fuerzas armadas estadounidenses en Europa, Christopher Cavoli, lo dejaron claro durante sus comparecencias en la capital estadounidense, Washington, a mediados de abril.

"Existe un riesgo muy real de que los ucranianos pierdan en el campo de batalla a finales de 2024 o, al menos, de que Putin llegue a una posición en la que pueda dictar los términos de un acuerdo político", declaró Burns durante un discurso en Washington, según informan varios medios estadounidenses.

El director de la CIA en la Cámara de Representantes de EE.UU. en Washington D.C., en marzo. Imagen: Jack Gruber-USA TODAY/picture alliance

Al igual que el jefe de la CIA, Burns, Cavoli pintó un panorama sombrío de la situación de los ucranianos en el frente. Aunque "no puedo predecir el futuro, puedo hacer simples cálculos matemáticos", afirmó el general jefe del Mando Europeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses (EUCOM). "En mi experiencia de más de 37 años en el ejército estadounidense, si un bando puede disparar y el otro no puede devolver los disparos, el bando que no puede devolver los disparos pierde".

"Drones no sustituyen a la artillería"

El paquete de ayuda a Ucrania, que estuvo bloqueado durante meses por los republicanos estadounidenses, asciende a 61.000 millones de dólares (57.200 millones de euros). Además del dinero para el presupuesto ucraniano y la ayuda económica, 51.700 millones de dólares están destinados al suministro de municiones y armas, según un comunicado de prensa emitido por el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, tras su reciente visita a Estados Unidos.

El sábado pasado, la Cámara de Representantes finalmente desbloqueó la ayuda a Ucrania. Sin embargo, el paquete de ayuda a Kiev tiene que pasar todavía por el Senado. La cuestión ahora es si los suministros llegarán a tiempo.

El experto alemán en seguridad y especialista en Ucrania Nico Lange escribió en un reciente análisis que Ucrania "no puede defender la línea del frente en el este, sólo puede retrasar el avance ruso". Especialmente mediante el uso de drones equipados con explosivos. Pero "los drones no sustituyen a la artillería", afirma el oficial de artillería entrevistado por DW en el este de Ucrania. Lo decisivo es que él y sus hombres reciban ahora, lo antes posible, suministros de munición.

(gg/ers)