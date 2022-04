Ucrania-Rusia: “Paz, por favor”

Mariúpol, antes y después de los bombardeos rusos

No tiene sentido seguir armando a Ucrania para continuar prolongando está guerra, que no solo afecta a esos dos países, sino al mundo entero. Alemania y la Unión Europe deberían mediar en el conflicto. Aislar a Rusia significa una pérdida para Europa. lo que generará más agresión. Y Rusia estrechará sus lazos con China. Perder el gas y el petróleo significa que su valor será más alto, y los que se beneficiarán serán Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Paz, por favor

Guillermo Montt, Chile

Hace falta un antes y un después del Donbás, cuando Ucrania, durante ochos años, bombardeó a su propio país.

Martha Pinedo, Facebook

Y aún con esta información, los representantes de la OTAN manifiestan que quieren impedir la guerra. Pero es todo lo contrario: están sacrificando al pueblo ucraniano.

Miguel Castellanos, Colombia

Así están Siria, Irak, Afganistán, Libia, Palestina, Sudán…

Guillermo Guarin, Facebook

La Unión Europea ha enviado armas pesadas y recursos financieros a Ucrania. Y hasta la fecha, Estados Unidos hizo la mayor contribución de equipamiento al Ejército ucraniano. En este marco uno se pregunta: ¿por qué tantos países se alían contra Rusia? ¿Por qué Estados Unidos contempla desde lejos la destrucción de vidas y ciudades europeas?

Daniel Gómez, El Salvador

Lo mismo que sucede en Kabul o Damasco. La guerra es el fracaso de la humanidad.

Fabian García, Facebook

Si mal no recuerdo, Alemania envía dinero y equipamiento de guerra a Ucrania. Fomentan esa destrucción. Y me pregunto: ¿es la destrucción solo de Rusia? ¿O acaso los equipos que envían no causan muertes?

Cristian Timoteo, Facebook

Reservas de litio en el desierto de Atacama, en Chile.

México se lanza a una incierta carrera por el litio

Cuando las decisiones son tomadas por una sola persona, siempre serán inciertas. Probablemente tarden 10 años para ver los frutos del litio, y para entonces espero que tenga la misma utilidad que tiene ahora.

Eduardo Sosa, Facebook

Nada es fácil en la vida, pero es un comienzo, y lograrán ser un gran exportador de sus propios recursos.

Charley H., Facebook

Tenemos el gran ejemplo de Bolivia, que explota su litio y produce automóviles eléctricos. México puede exportar sus recursos naturales; solo es cuestión de tiempo.

Martín Rovic, Facebook

Más que incierta, es desconocida, y va haber más pérdidas que ganancias.

Víctor Rangel, Facebook

En el presupuesto no destinaron ni un peso para esto. Lo único que existe es un proyecto político para crear un negocio. México tendría que invertir el 1% de su PIB en infraestructura, que no tiene, para vender el litio. Para recuperar la inversión hay que esperar al menos una década.

Carlos Mtz, Facebook

Pedro Castillo, presidente de Perú.

Presidente de Perú anuncia consulta sobre nueva Constitución

Nosotros no queremos una nueva Constitución. Ellos quieren una Asamblea Constituyente para poder tener el poder absoluto y atornillarse al poder. Perú no se merece lo que está viviendo.

Silvia Ríos, Perú

¡Viva el presidente de los más necesitados de Perú! Dios lo bendiga y lo proteja de los que se sienten dueños del país.

Alejandro Curro, Facebook

Los regímenes de extrema izquierda llaman a crear una nueva Constitución para intentar perpetuarse en el poder. Eso se vio en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, y ahora, en Perú.

Leonel Álvarez, Facebook

