Ucrania pide ayuda militar a Alemania

"Alemania es uno de nuestros más estrechos aliados y esperamos que los países de la OTAN estén preparados para reubicar buques de guerra en el Mar de Azov para ayudar a Ucrania y brindarle seguridad", dijo el presidente ucraniano, Petro Poroschenko, en una entrevista publicada por el diario alemán Bild bajo el significativo titular "No se crean las mentiras de Putin".

El presidente ruso, Vladimir Putin, insistió el miércoles (28.11.2018) en que las fuerzas rusas habían hecho lo correcto al apoderarse de tres barcos ucranianos el fin de semana pasado. Pero Poroshenko sostiene que Putin "no quiere otra cosa que ocupar el mar: el único idioma que entiende es la unidad del mundo occidental". "No podemos aceptar esta política agresiva de Rusia. Primero fue Crimea, luego el Este de Ucrania, ahora quiere el Mar de Azov", sentencia Poroshenko. "Putin quiere recuperar el antiguo Imperio ruso", afirma. "Como emperador ruso, que es como se ve a sí mismo, su imperio no puede funcionar sin Ucrania, nos ve como una colonia", acusó al presidente ruso.

"Putin debe liberar a nuestros soldados de inmediato y al mismo tiempo dejar libre el mar para el tráfico internacional", dijo Poroshenko, refiriéndose a los infantes de marina ucranianos detenidos por Rusia que se encuentran en Crimea. Según Poroshenko, no solo los barcos mercantes ucranianos están atrapados en Crimea, "sino también tres barcos alemanes en ese momento". Alemania, hasta ahora, ha pospuesto debatir la continuación de las sanciones a Rusia.

La Unión Europea, consternada

"Alemania también tiene que preguntarse: ¿qué hará Putin a continuación si no lo detenemos?" agregó el día en que el primer ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, está en visita oficial en Berlín. Poroshenko califica en la entrevista a la canciller alemana Angela Merkel como "gran amiga de Ucrania". "En 2015, ella salvó ya a nuestro país a través de sus negociaciones en Minsk, y esperamos que una vez más nos apoye tan firmemente, junto con nuestros otros aliados.

Mientras tanto, la Unión Europea se mostró "consternada" por el uso de la fuerza por parte de Rusia el domingo contra embarcaciones navales ucranianas en el estrecho de Kerch, calificando el incidente de "inaceptable". En un comunicado emitido el miércoles por la noche, el jefe de política exterior de la UE, Federica Mogherini, dijo que el bloque "espera que Rusia garantice un paso libre y sin obstáculos a través del estrecho de Kerch hacia y desde el mar de Azov, de conformidad con el derecho internacional".

