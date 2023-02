Ucrania: jefe de inteligencia militar será el nuevo ministro de Defensa

El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, reemplazará a Oleksii Reznikov como ministro de Defensa tras unos escándalos de corrupción y a la espera de una nueva ofensiva rusa, anunció el diputado David Arakhamia el domingo (05.02.2023).

"Kirilo Budanov encabezará el ministerio de Defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de guerra", dijo el diputado, refiriéndose al jefe de la inteligencia militar ucraniana, de 37 años de edad.

Reznikov, de 56 años, será nombrado ministro de Industrias Estratégicas, añadió el diputado Arakhamia sin precisar la fecha en que se producirá el relevo.

"La guerra dicta los movimientos de personal", explicó el legislador. "El enemigo se está preparando para avanzar. Y nosotros nos estamos preparando para defendernos", agregó.

Reznikov había sido nombrado ministro de Defensa en noviembre de 2021, y ayudó a lograr apoyo militar occidental para fortalecer a las fuerzas armadas ucranianas.

Sin embargo, su ministerio se vio involucrado últimamente en escándalos de corrupción.

El viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, encargado del apoyo logístico a las fuerzas armadas, se vio obligado a dimitir a fines de enero después de que el ministerio fuera acusado de firmar contratos inflados de suministro de alimentos para las tropas.

Al hablar a la prensa este domingo, horas antes de las declaraciones del diputado Arakhamia, Reznikov no dijo si planeaba seguir al frente del ministerio.

Pero añadió que su suerte sólo puede decidirla el presidente Volodimir Zelenski, que ha endurecido la lucha contra la corrupción.

"El estrés que he sufrido en este último año es difícil de medir. No me avergüenzo de nada. Mi conciencia está absolutamente tranquila", declaró Reznikov.

gs (afp, efe)