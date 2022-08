Ucrania: ¿hay un criminal al mando de los voluntarios extranjeros?

"Durante cuatro meses, los legionarios pidieron ayuda a los líderes del Estado, pero no hubo respuesta. Las infracciones continúan", dice Anna Myroniuk, coautora de un informe en el diario online ucraniano The Kyiv Independent, que publica en inglés.

Este medio publicó recientemente una investigación sobre la "Legión Internacional", una organización voluntaria en Ucrania, fundada por iniciativa del presidente, Volodimir Zelenski.

El artículo se refiere a parte de esta legión, que depende de la sección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, y que realiza tareas especiales en el frente, en la lucha contra la invasión rusa.

Dos nombres, una persona y varias acusaciones en dos países

Los periodistas de The Kyiv Independent acusan a uno de los líderes de la Legión, un hombre de 60 años llamado Sascha Kutschinski, de abuso, violencia sexual y saqueo, entre otras cosas. Según la investigación periodística, Kutschinski y el ciudadano polaco Piotr Kapuscinski son la misma persona. Este dato lo confirmó él mismo en entrevista con DW. Por fuentes de acceso público, se sabe que Kapuscinski estuvo involucrado en el caso judicial contra la "Banda Pruszkow", una de las organizaciones criminales más grandes de Polonia.

En la década del 2000, las autoridades polacas acusaron a Kapuscinski de 71 delitos, incluidos fraude y secuestro. Sin embargo, en 2009, la investigación se paralizó, el acusado pasó a ser testigo clavey ayudó a condenar a nueve miembros de la banda, según la prensa local. Más tarde, Kapuscinski fue sospechoso de otros delitos, por lo que perdió su condición de testigo clave, informó el periódico Rzeczpospolita en 2020, citando a la fiscalía polaca: algunas de las declaraciones de Kapuscinski no habían podido confirmarse; durante años habría "entremezclado verdad y ficción".

Periodistas de "The Kyiv Independent" y "Bellingcat" compararon fotos de Piotr Kapuscinski (izq.) y Sascha Kutschinski (der.).

Para entonces, Kapuscinski vivía ya en Ucrania desde hacía algunos años. Desde noviembre de 2017, un tribunal de Varsovia exige su extradición a Polonia, donde fue condenado a tres años de prisión.

Sin embargo, la Justicia en Halych, Ucrania, prefirió seguir con su propio proceso, en el que Kapuscinski estaba acusado, también desde 2017, de robo y violencia sexual. En 2021, la Policía ucraniana lo arrestó tras hallar una pistola en su automóvil, pero luego lo puso en libertad bajo fianza. En mayo de 2022, el tribunal de Halych paralizó la investigación. El fiscal Ihor Tyushko confirmó a DW que se debía al servicio de Kapuscinski en el Ejército ucraniano.

Un "coronel" polaco, "violencia, saqueos y misiones sin preparación"

Kapuscinski también acosó sexualmente a médicas militares cuando era comandante del Ejército ucraniano, informan las fuentes de The Kyiv Independent. Además, a principios de junio, obligó a voluntarios extranjeros a saquear un centro comercial en Donbás. Los legionarios también fueron enviados a misiones sin estar bien preparados y equipados.

"Llamamos a Piotr Kapuscinski y le explicamos de qué lo acusaban los legionarios y le preguntamos si era cierto", explica la periodista Myroniuk. "Dijo que debíamos remitir las preguntas a la oficina del fiscal, que no tenía tiempo para hablar con nosotros, y luego colgó".

DW se puso en contacto con Kapuscinski a través de su abogado, Petro Shkwarka, quien lo defendió en Halych. En una llamada telefónica con DW, Kapuscinski confirmó su condición de comandante de la "Legión Internacional" y hechos de su pasado criminal: "Trabajé para la mafia, robé, vendí cocaína", reconoció Kapuscinski. Durante muchos años, también realizó tareas encubiertas para el servicio secreto polaco.

"Aunque mucha gente conoce mi biografía, soy un hombre respetado en la Legión. Por eso un amigo simplemente me pegó charreteras de coronel al uniforme", explicó Kapuscinski. Y, ciertamente, las fotos que lo muestran con esta insignia no permiten sacar conclusiones sobre su rango, pues las leyes ucranianas no admiten que los extranjeros tengan un rango superior al de ujier de campo.

"Los periodistas hablaron con desertores"

Kapuscinski, sin embargo, rechazó con firmeza las acusaciones de los legionarios sobre el saqueo de bienes en un centro comercial. Aseguró a DW que tenía el permiso del propietario para llevar consigo los bienes que necesitaba su unidad. La oficina de prensa de la cadena minorista de productos electrónicos Comfy, de donde los voluntarios extranjeros obtuvieron los productos, lo confirmó a DW.

Según la versión de Kapuscinski, los periodistas de The Kyiv Independent "hablaron con desertores" que abandonaron el campo de batalla cerca de Severodonetsk: "Les quité las armas y las tarjetas de identificación militar y tomaron el autobús enviado a Kiev. Fueron expulsados de la Legión. Era un grupo de colombianos. Se quejaron ante el fiscal militar". Por esa razón, él y otros oficiales militares habrían sido interrogados. Pero los investigadores no habrían comprobado ninguna infracción. La nota de The Kyiv Independent recoge también el testimonio de un voluntario brasileño.

DW consultó al Ministerio de Defensa de Ucrania y a la comisionada del presidente para la Defensa Nacional, Aliona Werbyzka, sobre Piotr Kapuscinski y las denuncias en su contra. Sin embargo, hasta el momento, estas consultas han quedado sin respuesta.

(rmr/rml)