Ucrania: decenas de muertos tras bombardeo en Mikolaiv

Decenas de personas murieron en un bombardeo registrado el viernes en un cuartel al sur de Ucrania, en la ciudad de Mikolaiv, informaron este sábado (19.03.2022) testigos a la agencia de noticias AFP, mientras las operaciones de rescate continúan.

"Había al menos 200 soldados durmiendo en los barracones", dijo Maxim, un militar de 22 años entrevistado en el lugar. "Al menos 50 cadáveres han sido recuperados y no sabemos cuántos quedan debajo de los escombros", añadió el joven soldado. Evgueni, otro militar en el lugar, estimó que los muertos podrían llegar a 100.

"Seguimos contando, pero es imposible, debido al estado de los cuerpos", dijo un rescatista. El lugar, que se encuentra al norte de esta ciudad, fue completamente devastado tras ser alcanzado por seis cohetes el viernes a eso de las 6 de la madrugada. Los rusos "atacaron cobardemente a soldados que dormían", dijo el gobernador de la región, Vitaly Kim.

Planta metalúrgica destruida

"No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias", explica en ucraniano y luego en ruso Olga Malarchuk, portavoz militar, visiblemente conmovida. "Todavía no estamos en condiciones de anunciar un balance y no puedo decirles cuántos soldados estaban presentes", agrega. La presidencia ucraniana no responde preguntas sobre este bombardeo.

Mikolaiv y su región son escenario de intensos combates y bombardeos rusos. Se trata de un emplazamiento estratégico por tratarse de la última etapa antes de la gran ciudad portuaria de Odesa. Las autoridades han estado diciendo durante varios días que las fuerzas enemigas han sido empujadas hacia Jersón, ciudad controlada por Rusia más al este. Pero los ataques mortales, que ya afectan a civiles y posiciones militares desde hace dos semanas, no cesan.

En tanto, la planta metalúrgica de Azovstal, en Mariúpol (sur de Ucrania), una de las más grandes de Europa, según informaciones del Ministerio de Interior ucraniano. "Según nuestras informaciones, hemos perdido ese gigante económico. Una de las plantas metalúrgicas de Europa ha sido sistemáticamente destruida", dijo el ministro de Interior, Vadym Denysenko.

"Es imaginable que (el presidente ruso Vladimir) Putin haya dado personalmente la orden para destruir toda la ciudad. El objetivo de Putin no es desmilitarizar Ucrania, sino desindustrializarla y que tengamos que volver a construir nuestras plantas en las próximas décadas", agregó.

