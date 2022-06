Ucrania: con armas occidentales, batalla por Severodonetsk terminaría en dos días

El gobernador de Lugansk, Serguei Gaidai, aseguró este jueves (09.06.2022) que Ucrania podría tomar el control total de la ciudad de Severodonetsk "en dos o tres días” si dispusiera ya de armamento occidental de largo alcance. La urbe es escenario de encarnizados combates entre los invasores rusos y los defensores ucranianos, que se ven en desventaja numérica y de armamento pesado.

Tras denunciar las "tácticas primitivas” usadas por los rusos, Gaidai aseguró que "tan pronto como tengamos artillería de largo alcance el duelo comenzará, la Unión Soviética perderá ante Occidente y nuestras fuerzas especiales podrían limpiar la ciudad en dos o tres días”. El ejército invasor intenta desde hace semanas hacerse con el control de esta ciudad industrial de la región de Lugansk, crucial para el control de toda la cuenca minera del Donbás.

Las tropas de Vladimir Putin han logrado recuperar terreno en los últimos días gracias a una campaña de bombardeo sistemático sobre zonas civiles, y ahora controla "una gran parte" de la urbe, reconoció Gaidai, que calificó la situación como "muy dinámica”. Los ataques rusos con artillería buscan "sin éxito las debilidades de la defensa de Severodonetsk”, explicó Gaidai.

Imposible evacuar

A través de Telegram, el gobernador también denunció que "el enemigo ha disparado contra el territorio de la planta de producción de amoníaco Azot”, donde "dos tiendas de distintos puntos de la planta química han sufrido daños”. Gaidai remarcó que el refugio antiaéreo no ha sido afectado. "No hay emisiones de productos químicos en el ambiente", aseguró, y destacó que "no hay víctimas”.

Asimismo, la autoridad hizo hincapié en que "la evacuación de Severodonetsk sigue siendo imposible”, y garantizó que "el hospital tiene todo lo necesario para atender a los heridos”. En Severodonetsk sigue habiendo unos 10.000 civiles, estiman las autoridades ucranianas. "Los rusos no controlan la carretera que conecta Lisichansk y Bajmut, pero la atacan constantemente. No usen esta carretera”, pidió Gaidai.

En tanto, las fuerzas prorrusas de la autoproclamada "república” de Donetsk aseguraron que comenzó la batalla por Sloviansk, que junto con Kramatorsk son el principal objetivo del ejército invasor en el Donbás. El Estado Mayor General de Ucrania informó en su parte matutino que las fuerzas rusas "se centran en los preparativos para continuar su ofensiva en dirección de Sloviansk y Barvinkove", al oeste de la primera ciudad y perteneciente a la región de Járkov.

