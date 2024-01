Ucrania: cansada de la guerra, y con voluntad inquebrantable

El nuevo año comenzó en Ucrania como muchos lo esperaron durante todo el invierno: con más ataques aéreos de Rusia, más misiles y drones contra la infraestructura y las viviendas de civiles. Lo nuevo es la masividad de las distintas oleadas de ataques: Rusia quiere superar a las defensas aéreas ucranianas con más misiles y más drones.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los ataques del Kremlin dejaron a "cientos de miles de personas sin electricidad ni abastecimiento de agua". Y eso, mientras "las temperaturas, según pronósticos, podrían caer a 20º C bajo cero en los próximos días".

La guerra de agresión rusa apunta también a destruir la moral de resistencia de las ucranianas y los ucranianos. Pero parecería que estos se adaptan a las circunstancias, poco antes del segundo aniversario de la guerra. A menudo, se leen informes sobre personas que, a pesar de las sirenas aéreas, ya no se esconden en los refugios del metro de Kiev. En lugar de eso, se quedan en los pasillos sin ventanas de sus viviendas, lejos de las paredes exteriores, ya que estos les ofrecen algo de protección contra las explosiones, que derrumban paredes y hacen estallar los vidrios.

Un 58 por ciento quiere seguir luchando sin ayuda occidental

Que la mayoría de las personas en Ucrania se han adecuado a la guerra también lo demuestra un estudio del renombrado Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS). El sondeo indica que un 58 por ciento opina que los contraataques deben continuar luego del invierno, a pesar de que más de 50 países que apoyan a Ucrania, bajo el liderazgo de Estados Unidos, ya no quieren seguir ayudando al país.

"Al mismo tiempo, uno de cada tres encuestados (un 32 por ciento) cree que es mejor detener las hostilidades, siempre que existan garantías de seguridad realmente serias por parte de Occidente, incluso si la liberación de los territorios ocupados se retrasara indefinidamente", escribe el KIIS.

En una encuesta anterior, ese instituto estimó que, en toda Ucrania, un 80 por ciento rechaza renunciar de forma permanente a territorio ucraniano. Eso, en una situación en la que mujeres y hombres soldados en el frente de batalla tienen que racionar desde hace meses la munición, sobre todo, los proyectiles de artillería, porque las entregas de los países occidentales son mucho menores de lo que prometieron. Sin embargo, perder contra los agresores rusos no es una opción para la mayoría de la población de Ucrania.

Una vivienda destruida por ataques rusos en Kiev. Imagen: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Oleh, de 38 años, que prefiere que no se mencione su apellido, y sirve desde hace casi dos años como médico en el Ejército, dijo a DW: "La reducción de la ayuda occidental es muy natural y era de esperar". Esta será "una larga guerra", añadió. Ucrania debe producir más munición en el país, señaló el soldado.

Protestas por más ayuda en el frente

Una y otra vez se suceden las manifestaciones en Kiev. En diciembre, los manifestantes exigían delante del ayuntamiento "dinero para el Ejército". Dentro del ayuntamiento se debatía el presupuesto estatal para 2024. Ilya participó en las manifestaciones y critica la disputa política en la capital ucraniana. "Las autoridades locales no luchan en la guerra. Se comprometen con la política", dijo el hombre de 26 años a DW.

Alina Strashko, por su parte, de 18 años, contó a DW que su esposo "entró al servicio militar a comienzos de la invasión rusa". Como tantos voluntarios, él también pensaba que sería reemplazado luego de un corto tiempo. Pero ya lleva dos años luchando en el frente. "Unos días de vacaciones no alcanzan para reponerse de todo lo que vivieron en el frente", dice la mujer.

Nueva movilización y llamado a intercambio de soldados

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió recientemente la movilización de 500.000 nuevos soldados. Para ello, hay un proyecto de ley en el Parlamento ucraniano, que regulará la movilización. Los diputados parten de que el procedimiento no será una lotería y que tampoco se convocará a mujeres para ir a luchar. En el Ejército, hay muchas mujeres soldado voluntarias, pero el número de voluntarios disminuye.

La presión sobre Zelenski aumenta, sobre todo, para relevar a las mujeres y a los hombres que luchan desde hace un largo tiempo. "Las personas que luchan desde hace casi dos años se merecen ser desmovilizadas”, subraya la voluntaria Vasylyna Duman, de 37 años. "Deben saber que las condiciones terribles en las que viven terminarán algún día”.

Rusia, "una fuente de problemas para el mundo"

Algo similar dice el soldado Oleh: no está desmotivado, pero se siente "cansado", y quiere que se lo retire del frente, dijo a DW. Al mismo tiempo, le queda claro que eso no sucederá rápidamente "porque no hay nadie que nos reemplace".

Y, sin embargo, tanto Oleh como Vasylyna Duman están de acuerdo en que, incluso si la ayuda occidental disminuye, "Ucrania seguirá luchando". Así como en que, aunque aumente la presión sobre el Gobierno para que inicie negociaciones, "eso no cambiará a Rusia".

Peor aún, dice Vasylyna Duman convencida: "El mal crece si no se le castiga". Rusia debe perder esta guerra para que todo cambie. "De otro modo, será una fuente permanente de problemas para todo el mundo". De todos modos, la discusión sobre cómo repartir mejor las cargas de esta guerra cobra cada vez más relevancia.

