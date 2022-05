Ucrania advierte prolongación de la guerra por lo menos hasta fin de año

La inteligencia ucraniana considera que la guerra con Rusia puede prolongarse al menos hasta finales de 2022 pues el presidente ruso, Vladímir Putin, no está dispuesto a renunciar a sus planes de conquista aunque eso implique una confrontación prolongada contra Ucrania.

"Putin no renuncia a sus planes, esta guerra se prolongará", dijo Vadym Skibitsky, funcionario de la inteligencia militar, en declaraciones a la prensa. Skibitsky sostuvo que Putin no quiso escuchar a aquellos que trataron de disuadirlo de poner fin a la guerra y ahora tampoco escucha a los que quieren detenerla. "Él no confía en nadie, no escucha a nadie. Tiene sus propios planes para la restauración del imperio ruso. Su plan es gobernar Rusia hasta su muerte, ha descartado un escenario que contemple un sucesor", añadió.

Los planes inmediatos rusos, según el funcionario, parecen ser cercar al ejército ucraniano y llegar a las fronteras de los territorios ocupados. Ya antes expertos occidentales habían advertido que Rusia se estaba preparando para una guerra prolongada y habían hablado de una "guerra de desgaste".

Las quejas de Zelenski

En medio de los constantes ataques que se concentran en el Donbás, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, se quejó por la tardanza de la Unión Europea (UE) en aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, que incluiría un embargo al petróleo, y se preguntó por qué se le permite a algunos socios bloquear el plan.

"¿De dónde han sacado tanto poder los que bloquean el sexto paquete? ¿Por qué se les sigue permitiendo tener tanto poder, incluso en los procedimientos intraeuropeos?", se preguntó el presidente ucraniano sin mencionar a Hungría, tras agradecer a los "países amigos" que impulsan las nuevas sanciones.

Zelenski recordó que lo que está en juego en estas decisiones para presionar a Rusia es "literalmente" la vida de los ucranianos, y aseguró que "cada día de retraso, de debilidad, de disputas diversas o de propuestas para 'apaciguar' al agresor a costa de la víctima son nuevos ucranianos muertos, y nuevas amenazas para todos" en Europa.

