Ucrania admite que no espera recibir los F16 este año

Las autoridades ucranianas han admitido que no esperan recibir este año los anhelados cazas F16 de fabricación estadounidense. "Está claro que Ucrania no recibirá no en otoño ni en invierno los F16 necesarios para nuestra defensa", afirmó este jueves (17.08.2023) el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ignat, según recoge la agencia Ukrinform, para añadir que no iba a "ocultar a la nación" esa realidad.

"Necesitamos estos cazas sea a fines del presente año o a principios del siguiente o más tarde. No tenemos otra opción", añadió el portavoz. Ignat señaló además que los pilotos ucranianos están preparados para recibir la instrucción precisa en su manejo y expresó sus esperanzas de que no hayan "demoras" en ese proceso. En julio ya dijo que un primer grupo de pilotos había partido para recibir instrucción, sin especificar ni cuántos ni a qué país. Polonia y Países Bajos se ofrecieron un mes antes para llevar a cabo la formación, a los que siguieron otros once países.

Armas occidentales "hasta que hayamos ganado"

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo en una entrevista con AFP que Ucrania necesitará armas de sus aliados "hasta que hayamos ganado, necesitaremos más, debemos seguir adelante, porque la guerra es una realidad, y en esta realidad, debemos ganar. No hay otra solución". "Si nuestros socios nos piden que garanticemos que tal o cual arma sólo se utilizará en territorio ucraniano, damos esa garantía y la respetamos", dijo. "Ha habido algunas ocasiones en las que hemos hecho tales promesas y las cumplimos", insistió.

"Nuestro objetivo es la victoria, la victoria bajo forma de liberación de nuestros territorios en el interior de las fronteras de 1991", afirmó en la entrevista. "Y no importa el tiempo que lleve", agregó. Las fronteras de 1991 son las de la Ucrania independiente tras el colapso de la URSS, que incluyen Crimea, península anexionada por Rusia en 2014. "Mientras el pueblo ucraniano comparta este objetivo, el gobierno ucraniano avanzará mano a mano con su pueblo", dijo Kuleba, aunque admitió que "Ucrania paga el precio más alto" del conflicto.

lgc (efe/afp)