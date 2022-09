Ucrania admite haber atacado bases rusas en Crimea en agosto

El alto mando militar ucraniano admitió este miércoles (07.09.2022) por primera vez haber atacado recientemente varios objetivos militares de la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, en uno de los cuales habría destruido diez aviones de combate rusos y dañado severamente las capacidades de los invasores, según imágenes obtenidas vía satélite después del bombardeo.

"Hubo una serie de ataques con misiles exitosos sobre bases militares de Crimea, especialmente en el aeródromo de Saki", afirmó el jefe del mando militar ucraniano, Valry Zaluzhny, en un artículo publicado por la agencia de noticias estatal Ukrinform. La acción, que además causó la muerte de una persona, fue atribuida por Rusia a un accidente.

El alto mando militar no detalla los misiles utilizados en esos ataques, pero afirma que el objetivo era demostrar a Rusia las "posibilidades reales de sufrir pérdidas y de ser derrotada". Aunque inicialmente no reconocieron la autoría de esa operación, las fuerzas ucranianas reportaron, de forma sarcástica, que las explosiones en la base aérea rusa se debieron a que alguien había estado fumando donde no se debía.

Aviones rusos destruidos en la base de Saki.

Operación conjunta

En el mismo artículo se explica que el ataque contra la base de Saki fue una operación conjunta, lo que podría explicar que previamente altos oficiales ucranianos habían dicho, bajo condición de anonimato, que las explosiones habían sido obra de partisanos sobre el terreno.

Zaluzhny dice que los esfuerzos de Ucrania por "transferir de forma física” la lucha a territorio de la Crimea ocupada han sido exitosos, toda vez que se asume que la estrategia de Moscú ha sido distanciar los efectos del conflicto de los rusos. Asimismo, sostiene que el alto mando prevé que la guerra no terminará en lo que queda de año y que, de acuerdo a sus informaciones, el Ejército ucraniano se dispone a extender sus ofensivas en 2023, para lo que cuenta con suministros de sus aliados occidentales.

El alto mando militar ucraniano menciona al respecto los misiles Himars estadounidense, con un radio de operaciones de 300 kilómetros. Ucrania viene reclamando mayor apoyo militar tanto de Estados Unidos como de Alemania. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró hoy esta demanda en una conversación telefónica mantenida por el canciller alemán, Olaf Scholz.

DZC (EFE, AFP, Reuters)