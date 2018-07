Uber y Cabify aceptan un nuevo marco de diálogo en España

Representantes en España de los VTC (vehículos de alquiler con conductor), como Uber o Cabifty, aceptaron este martes (31.07.2018) participar en una comisión de diálogo con el sector del taxi para estudiar una solución al problema sobre la concesión de licencias que los mantiene enfrentados desde hace una semana.

En plena temporada turística los taxistas españoles mantienen una huelga indefinida, que comenzó el pasado miércoles (25.07.2018) en Barcelona y a la que se unió después Madrid y el resto de las principales ciudades de España.

Los taxistas piden que la regulación de las VTC pase del Gobierno español a las comunidades autónomas (regiones) y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente. Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que en su opinión no se respeta.

La propuesta de abrir un "nuevo marco de diálogo" en septiembre fue puesta este mismo martes sobre la mesa por el número dos del Ministerio español de Fomento, Pedro Saura, en la reunión que mantuvo con los responsables de Unauto, la patronal del sector VTC.

Ayer lunes, Saura recibió a las asociaciones de taxistas con las que no consiguió llegar a ningún acuerdo, ya que las medidas propuestas por el Gobierno les parecieron insuficientes, por lo que decidieron mantener la huelga y las protestas a la espera de saber el resultado del encuentro con las VTC.

El presidente de Unauto, Eduardo Martín, dijo al término de la reunión en el Ministerio de Fomento que está "moderadamente satisfecho" y que la patronal participará en el nuevo marco de diálogo que se concretará en septiembre. En ese diálogo participarán los representantes de las VTC junto a las asociaciones de taxistas y otros agentes económicos.

Hay "desequilibrios que corregir"

En la reunión de este martes, Saura insistió en transferir las competencias a las comunidades autónomas (regiones), para lo que hablarán "con todos los sectores" porque hay "desequilibrios que corregir", el principal es el incumplimiento del ratio de un VTC por cada treinta taxis, principal reivindicación de los taxistas que siguen colapsando el centro de las dos principales ciudades españolas.

En Madrid, el Paseo de la Castellana, avenida que recorre la capital de norte a sur, amaneció este martes tomada por unos cuatro o cinco mil taxis que desde ayer protestan ante la sede del Ministerio, para exigir al Ejecutivo español "algo más de certeza y certidumbre" sobre el futuro del sector. En Barcelona, los taxistas también continúan en las calles de la ciudad, lo que ha comenzado a repercutir fuertemente en el turismo y en los comercios aledaños en plena temporada estival.

EAL (efe)

